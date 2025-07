Suspiciuni de antrax confirmate la două persoane, tată și fiu. Care este starea celor doi pacienți

Ministerul Sănătății a anunțat că suspiciunile de infectare cu antrax în cazul a două persoane care au fost internate ieri la Institutul „Matei Balș” au fost confirmate de analize. Unul dintre pacienți a făcut o formă ușoară a bolii, iar celălalt una medie, însă fără complicații.

Confirmarea suspiciunilor de antrax a venit după testele realizate de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”.

„Cei doi pacienți sunt în stare stabilă și se află sub atenta supraveghere a medicilor. Un pacient are o formă ușoară, cutanată, iar fiul are o formă medie a bolii, dar fără risc de complicații. Amândoi au primit tratament și toate îngrijirile adecvate, încă din momentul suspiciunii diagnosticului. Reamintim că pacienții au semnalat că au manipulat și consumat carne de oaie provenind din gospodăria proprie”, a precizat Ministerul Sănătății.

Medicii arată că există un risc minim de transmitere între oameni, iar Ministerul Sănătății anunță că supraveghează măsurile luate pentru prevenirea răspândirii infecției.

Citește și Suspiciune de antrax la două persoane internate la Spitalul Matei Balş din Capitală. Ce au consumat pacienţii

Antraxul sau dalacul este o boală infecţioasă produsă de Bacillus anthracis. Această bacil produce sporii care răspândesc infecţia. Boala este comună omului şi animalelor.

Simptomele includ febră ridicată, splină mărită şi edem la nivelul gâtului la anumite animale. O dată ce simptomele apar, tratamentul cu antibiotice nu mai are efect.

Antraxul este o boală mortală în majoritatea cazurilor, de la animalele bolnave neputându-se valorifica nimic dată fiind rezistenţa deosebită a sporilor şi transmisibilitatea lor la om, prin manipularea cadavrelor sau a produselor provenite de la acestea.