Sute de mașini din București și Ilfov, avariate după ce vântul puternic a pus la pământ sute de copaci

Alerta meteo de fenomene extreme a produs probleme și neplăceri în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov. Vântul puternic a doborât sute de copaci, provocând daune.

Vineri seară, în București și în Ilfov, în mai multe zone s-a acumulat apă pe carosabil, șoferii fiind puși în imposibilitatea de a înainta, iar pietonii au fost nevoiți să înfrunte apa strânsă pe trotuare.



Și transportul public a fost dat peste cap, circulaţia unor linii de tramvai şi troleibuz fiind afectată din cauza nivelului crescut de apă de pe trasee.

Mai multe trasee au fost blocate de la ora 19.00, în tot Bucureștiul, conform Buletin de București.

Pe mai multe grupuri de Facebook, oamenii au publicat, sâmbătă dimineață, imagini cu plăcuțele de înmatriculare pierdute de șoferi în seara precedentă.

Sute de mașini avariate de copaci doborâți de vântul puternic

Vremea rea care s-a abătut începând de joi seară asupra Capitalei și județul Iflov a provocat și pagube materiale. Sute de copaci au fost doborâţi de vânt în Capitală şi în judeţul Ilfov, cele mai multe în București, conform bilanţului prezentat sâmbătă dimineaţă de reprezentanţii ISU.

„Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, în perioada 02.10.2025, ora 20:00 – 03.10.2025, ora 23:00, pompierii ISU B-IF au gestionat în total 351 de intervenţii în Bucureşti şi Ilfov”, a precizat sâmbătă dimineaţă ISU Bucureşti – Ilfov, conform News.ro.

În Bucureşti au fost 309 intervenţii: 218 pentru copaci căzuţi, 59 pentru elemente de construcţie desprinse, 17 pentru cabluri electrice afectate, 15 pentru acumulări de apă.

În urma acestora, o victimă cu leziuni minore a fost asistată medical. Au fost avariate în total 163 de autoturisme.

În judeţul Ilfov au fost 42 de intervenţii: 24 pentru copaci căzuţi, 7 pentru elemente de construcţie desprinse, 2 pentru cabluri electrice afectate, 9 pentru acumulări de apă.

În urma acestora au fost avariate în total 3 autoturisme.

Ce spun primarii

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat vineri seară că autoritățile lucrau pentru a degaja copaci doborâți de vânt, precizând că numărul acestora este foarte ridicat, înregistrând un record pentru ultimul deceniu.

„Colegii de la ADPDU mi-au spus că, cel puțin în ultimii 10 ani, nu au mai fost atât de mulți copaci căzuți. Sunt 4 cauze majore care au contribuit: copacii au multă frunză și sunt grei; pământul e foarte moale de la atât de multă apă, iar rădăcinile nu mai sunt fixate; fiind în mediu urban, rădăcinile nu sunt foarte dezvoltate; vântul suflă destul de tare. Dacă ne cere cineva acum o situație cu intervențiile nici nu avem cum să o dăm, pur și simplu se lucrează la foc automat”, a scris Ciucu, vineri seară, pe Facebook.

Și edilul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a anunțat vineri „pagube semnificative” după furtună: 33 de copaci prăbușiți, crengi rupte și un acoperiș desprins de pe un bloc.

„O dovadă în plus a faptului că spațiul public trebuie întreținut cu mult discernământ și rațiune, pentru că pomii uscați sau netoaletați corect pot produce tragedii”, a scris Hopincă pe pagina sa de Facebook.

Peste 100 de arbori doborâți de vânt, a anunțat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, conform Buletin de București. Edilul a menționat că arborii au distrus 49 de autoturisme.

„Proprietarii autovehiculelor avariate de copacii căzuți din cauza vântului puternic vor fi despăgubiți în cel mai scurt timp posibil, întrucât Sectorul 4 are, pentru astfel de situații de urgență, o procedură de lucru aprobată prin HCL Sector 4 nr. 99/2025”, a precizat Băluță.

Procedura este disponibilă aici.