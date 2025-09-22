Sute de mii de imigranți care muncesc legal în Marea Britanie vor fi expulzați, promite partidul lui Nigel Farage, care conduce în sondajele de opinie

Politicianul britanic Nigel Farage, aflat în fruntea sondajelor de opinie din Marea Britanie, a promis că un guvern al său va introduce un sistem mai strict pentru obținerea rezidenței permanente în țară, ceea ce ar putea duce la expulzarea a sute de mii de persoane care au migrat legal, relatează The Independent.

Liderul Reform UK a declarat că vrea să desființeze permisul de ședere permanentă („indefinite leave to remain” – ILR), pentru care migranții pot aplica în prezent după cinci ani, și să-i oblige să își reînnoiască viza la fiecare cinci ani.

Reform UK, cotat cu 34% din intenția de vot în ultimul sondaj de opinie realizat de Ipsos, dorește de asemenea ca solicitanții să fi locuit în Marea Britanie timp de șapte ani, în loc de cinci, cât este în prezent, pentru a fi eligibili.

Zia Yusuf, reprezentantul Reform UK pentru „eficientizarea guvernamentală”, a mai declarat că noul sistem ar împiedica orice acces la ajutoare sociale.

El a spus că economiile pentru contribuabilii britanici ar depăși 230 de miliarde de lire sterline. Totuși, cifra provine dintr-un raport al Centre for Policy Studies, care este contestat în condițiile în care o notă din raport menționează că estimările generale ale costurilor publicate în acesta „nu ar mai trebui utilizate”.

Sute de mii de rezidenți permanenți din Marea Britanie „își vor pierde statutul”

Yusuf, care conduce un departament din cadrul partidului creat pe modelul DOGE din Statele Unite, a adăugat că propunerile Reform vor „duce la sute de mii de persoane care vor trebui să aplice și care, în cele din urmă, își vor pierde statutul de rezidenți permanenți în Marea Britanie”.

În timp ce prezentau liderii Reform UK prezentau propunerile într-o conferință de presă, The Telegraph a publicat un articol în care șeful pentru politici al partidului afirma că acestea sunt în parte un răspuns la „valul Boris” („Boriswave”).

Reform UK susține că sute de mii de migranți care au venit în Marea Britanie în baza unor reguli post-Brexit mai relaxate, introduse de Boris Johnson, vor începe în ianuarie anul viitor să fie eligibili pentru rezidență permanentă.

„Ajutoarele sociale se vor încheia pentru toți cei care nu sunt cetățeni britanici, vom închide lacunele legislative. Reform va asigura că ajutoarele sociale sunt doar pentru cetățenii Marii Britanii”, a declarat Nigel Farage într-o conferință de presă. „Curățăm mizeria lăsată de Boris Johnson. Valul Boris ne va falimenta”, a mai spus acesta.

Reacția guvernului britanic la planul anunțat de Reform UK

Un purtător de cuvânt al guvernului laburist condus de Sir Keir Starmer a declarat în schimb că „persoanele aflate ilegal aici nu primesc, pe bună dreptate, nimic din sistemul nostru de ajutoare sociale”.

„Cetățenii străini trebuie, de obicei, să aștepte cinci ani pentru a solicita credit universal și ne uităm la posibilitatea de a crește această perioadă la 10 ani”, a adăugat acesta.

„Am moștenit un sistem de ajutoare sociale defectuos și o factură a ajutoarelor în creștere vertiginoasă. De aceea luăm măsuri și reformăm sistemul și am văzut cum proporția plăților creditului universal către cetățenii străini a scăzut de la luna iulie trecută”, a mai spus acesta.

Potrivit sondajului Ipsos, realizat în iunie, laburiștii lui Starmer sunt cotați cu 25% din intenția de vot, în timp ce conservatorii conduși din noiembrie anul trecut de Kemi Badenoch, ar fi votați de 15% din britanici. Alte sondaje de opinie de luna această arată la rândul lor că Reform UK este pe prima poziție în preferințele electoratului, cu un avans de peste 10 procentuale față de laburiști în aproape toate cercetările.

Nigel Farage a revenit pe cai în politica din Marea Britanie

Partidul Laburist condus de Starmer a câștigat detașat alegerile parlamentare organizate de Marea Britanie anul trecut, pe fondul mai multor scandaluri legate de dezvăluiri din timpul pandemiei de COVID-19 și nemulțumiri față de modul în care Partidul Conservator, aflat la putere de peste un deceniu, a gestionat perioada de după Brexit.

Însă laburiștii s-au confruntat în doar un an cu o criză proprie a încrederii, alimentată de tăieri bugetare dureroase și scandaluri care au ridicat semne de întrebare privind integritatea unora dintre liderii săi.

Deși Farage a fost unul dintre principalii susținători ai Brexit, noul său partid Reform UK a urcat spectaculos în sondajele de opinie pe fondul nemulțumirii față de modul în care atât conservatorii, cât și laburiștii, au gestionat problema migrației ilegale.

Marea Britanie s-a confruntat în ultimii ani cu numere record de migranți clandestini care au traversat Canalul Mânecii în ambarcațiuni de mici dimensiuni, Farage și partidul său promițând că vor pune capăt situației, în parte prin eliminarea stimulentelor pentru aceștia de a merge în Marea Britanie.

Următoarele alegeri generale urmează să fie organizate de Marea Britanie nu mai târziu de august 2029.