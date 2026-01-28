Sute de suporterii PAOK Salonic s-au întors din drumul spre Lyon, după ce șapte microbiști greci au murit în accidentul grav de la Lugoj

Suporterii PAOK Salonic s-au întors din drumul spre Franța și au mers la Timișoara pentru a vedea care este starea microbiștilor greci răniți în accidentul de lângă Lugoj, în care și-au pierdut viața 7 persoane. Sursă foto: Opinia Timișoarei

Sute de suporteri ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, au sosit în cursul serii de marţi la Lugoj, pentru a afla care este starea răniților din accidentul teribil, în care au murit șapte greci, fani ai echipei elene, care se îndreptau spre Franța.

Aproximativ 200 de suporteri PAOK Salonic erau în drum spre Franța, pentru a asista la meciul cu Olympique Lyon, dar s-au întors din drum pentru a afla care este starea microbiștilor răniți în accidentul de marți după-amiază.

Ajunși în Lugoj, au aflat că răniții au fost transferați la Spitalul Judeţean Timişoara. Apoi, au plecat cu autocarele,ecortați de jandarmi și polițiști, spre unitatea medicală, potrivit publicației locale Opinia Timișoarei.

Jandarmii le-au adus suporterilor PAOK ceai cald si sandwich-uri.

La Spitalul Judeţean Timişoara a ajuns şi ambasadoarea Republicii Elene la Bucureşti, Lili Evangelia Grammatika, care a mulţumit autorităţilor române pentru sprijin după accidentul de lângă Lugoj, potrivit News.ro.

De asemenea, patru reprezentanţi ai suporterilor, însoţiţi de un medic, au mers să-l viziteze pe unul dintre cei 3 răniţi, cel care este în starea de sănătate cea mai bună.

Potrivit presei locale, suporterii PAOK Salonic au plecat din Timișoara după miezul nopții, spunând că nu vor mai merge la meciul din Franța și că se vor întoarce în Grecia.

Cum s-a produs accidentul

Șapte persoane dintr-un microbuz, printre care șoferul, au murit marți după-amiază după ce vehiculul a lovit frontal pe contrasens un TIR.

Publicația locală Opinia Timișoarei a relatat că în microbuz se aflau 10 oameni, deși acesta era de capacitate 8+1.

Ei se îndreptau spre Franța pentru a asista la meciul pe care PAOK, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, îl va disputa joi împotriva lui Olympique Lyon.

Imaginile video surprinse de pe o cameră de bord din autocisterna care este depășită de microbuz înainte de accident prezintă momentul tragediei. Microbuzul depășește autocisterna și încearcă să revină pe banda sa de deplasare, dar în cele din urmă șoferul virează spre stânga și lovește frontal un TIR aflat pe sensul opus.