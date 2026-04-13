Sute de zboruri Lufthansa anulate din cauza grevei piloților. Însoțitorii de bord anunță un nou protest similar

Jumătate dintre zborurile pe distanțe lungi și două treimi dintre cele pe distanțe scurte ale Lufthansa au fost anulate luni, în prima dintre cele două zile de grevă anunțate de sindicatul Vereinigung Cockpit (VC) din cauza nemulțumirilor legate de salarii și pensii, conform anunțului făcut de compania germană, a scris AFP.

VC a declarat, luni, la prânz, că au fost anulate peste 700 de zboruri, într-un comunicat în care a spus că este „gata pentru discuții în orice moment” atât timp cât există „oferte realiste” din partea autorităților.

Tot luni, personalul de bord de la Lufthansa a anunțat că intenționează să organizeze propria grevă de două zile, miercuri și joi. Sindicatul UFO a precizat că vor fi afectate „toate plecările grupului Lufthansa de pe aeroporturile din Frankfurt și München”, principalele huburi ale operatorului aerian.

Greva însoțitorilor de bord vizează și plecările subsidiarelor regionale Cityline ale Lufthansa de pe alte șapte aeroporturi.

UFO organizase o grevă de o zi și vineri, când principalul negociator al sindicatului, Harry Jagger, a declarat pentru AFP că acțiunea de protest a forțat gigantul aviatic să anuleze aproximativ 90% din zborurile acestor două mărci.

Lufthansa, despre apelurile la grevă: „Dureroase”

Luni, reprezentanții Lufthansa au descris apelurile la grevă drept „dureroase” și i-au acuzat pe membrii sindicatului însoțitorilor de bord că sunt „complet indiferenți față de soarta pasagerilor noștri și de viitorul Lufthansa”.

În schimb, Jagger a afirmat că greva de vineri a demonstrat „cât de hotărâți sunt să-și apere condițiile de muncă”.

UFO susține că nu s-au făcut suficiente progrese în chestiuni precum „evitarea suprasolicitării” și prelungirea perioadelor de preaviz de concediere.

Nici pentru piloții Lufthansa greva din această săptămână nu este prima acțiune de protest. Sâmbătă, un purtător de cuvânt al companiei spunea că revendicările sindicale privind majorarea salariilor și a pensiilor sunt „absurde și nefezabile”.

De partea cealaltă, președintele sindicatului VC, Andreas Pinheiro, a acuzat compania că „nu a arătat nicio disponibilitate tangibilă de a găsi o soluție în timpul mai multor runde de negocieri”.

„Deși ne-am abținut în mod deliberat de la orice grevă în timpul sărbătorilor de Paște, nu a fost făcută nicio propunere serioasă”, a mai afirmat el.