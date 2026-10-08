Systematic accelerează expansiunea din București: echipă mai mare, birou extins și proiecte internaționale

Echipa Systematic din București a ajuns la 200 de oameni, fiind al doilea birou ca mărime din grupul danez. În august, compania și-a extins biroul la peste 2.600 de metri pătrați și 255 de locuri. Creșterea vine într-un an în care piața muncii s-a răcit: potrivit eJobs, în primul semestru au fost publicate cu 15% mai puține joburi noi decât în aceeași perioadă din 2025, iar angajările din IT și-au temperat la rândul lor ritmul.

În acest context, activitatea în domenii critice precum apărarea, sănătatea, infrastructura și serviciile sociale continuă să susțină dezvoltarea companiei.

În apărare, un exemplu recent vine din Franța, unde soluția SitaWare Headquarters este implementată la nivelul armatei. Sistemul este folosit deja de Divizia a 3-a și a fost testat în exerciții multinaționale, oferind militarilor o imagine operațională comună și instrumente pentru planificare, coordonare și luarea deciziilor în colaborare cu aliații NATO.

Am vorbit cu Lucian Maican, Directorul General al Systematic România, despre ce înseamnă aceste contracte pentru echipa locală, despre feedbackul primit anul acesta pentru sistemele folosite în medicina militară și despre planurile de viitor pentru biroul de la București.

sursa foto: Systematic

Piața IT angajează mai puțin în 2026, dar Systematic a ajuns la aproximativ 200 de oameni, față de 150 în 2024. Ce susține această creștere?

Creșterea este moderată, însă constantă, și este susținută de evoluția proiectelor în care sunt implicate echipele noastre. În această perioadă recrutăm programatori și ingineri QA pentru produse în care tehnologia trebuie să răspundă unor cerințe concrete de business și de utilizare. Este o evoluție firească a industriei IT, în care competența tehnică rămâne esențială, dar este completată de capacitatea de a înțelege produsul și domeniul pentru care lucrezi.

În august ați extins biroul din București la peste 2.600 de metri pătrați. De ce acum?

Extinderea vine după câțiva ani în care echipa a crescut constant, iar acum avem în continuare poziții deschise. Aveam nevoie de un spațiu pe măsură. Noul birou are 255 de locuri și ne oferă flexibilitate pentru proiectele și echipele pe care le vom dezvolta în următorii ani.

Dezvoltați produse foarte specializate, pentru apărare și sănătate. Cum îi pregătiți pe oamenii care vin în echipă?

Oamenii care vin la noi învață două lucruri deodată: tehnologia și domeniul în care ajung soluțiile noastre. Un inginer software care descoperă cum e folosit un sistem de comandă și control sau un tester care înțelege munca unui medic militar devine foarte valoros pentru echipă. Mare parte din aceste competențe le construim aici, lângă colegii care lucrează de ani buni pe produsele noastre.

Soluția SitaWare Headquarters a fost aleasă în acest an de armata australiană și de Corpul 1 germano-olandez al NATO. Ce înseamnă asemenea contracte pentru echipa din București?

O parte din dezvoltarea SitaWare are loc la București, împreună cu echipele din Aarhus. Munca noastră include dezvoltare software, testare, integrare cu alte sisteme și adaptarea funcționalităților la mediul în care vor fi folosite.

Fiecare armată care adoptă sistemul vine cu propriile proceduri. Într-o structură precum Corpul 1 germano-olandez, militari din mai multe țări trebuie să lucreze cu aceleași informații, în timp ce fiecare armată își păstrează propriile reguli și proceduri. Pentru echipele noastre, asta aduce de fiecare dată cerințe noi de integrare și adaptare. De aceea, înțelegerea domeniului contează la fel de mult ca tehnologia.

SitaWare Battlefield Health, sistem la care au lucrat și ingineri din București, a fost prezentat în această primăvară la Medic Quadriga, unul dintre cele mai ample exerciții medicale ale armatei germane, iar apoi 50 de paramedici militari ucraineni de pe front au văzut soluția la Aarhus și au oferit feedback direct. Ce ajunge din astfel de experiențe înapoi la echipele de dezvoltare?

Pentru un inginer software, e cel mai direct feedback posibil. Exercițiul german, la care au participat peste 1.400 de oameni, a simulat întregul lanț de evacuare medicală, din Lituania, până la spitalele din Germania, pe o distanță de 1.600 de kilometri. Iar paramedicii ucraineni care ne-au vizitat la Aarhus lucrează pe front exact în condițiile pentru care este gândit un astfel de sistem.

Când un medic militar îți spune că informația despre tratamentul acordat pe teren trebuie să ajungă înaintea pacientului la cei care îl vor prelua mai departe, înțelegi imediat ce contează în produs. Asemenea observații cântăresc mult când decidem ce dezvoltăm mai departe.

Echipa din București este a doua ca mărime din grup, iar din august are un birou de 255 de locuri. Ce planuri de viitor aveți?

Biroul din București este parte dintr-un grup care lucrează integrat, în care echipe mixte contribuie la produse și obiective comune. Avem oameni care cunosc produsele în profunzime și care, în timp, au ajuns să contribuie la decizii importante la nivel de grup. Avem și colegi care au început ca programatori și care, pe măsură ce au crescut profesional, au ajuns să coordoneze echipe.

Noul spațiu este o expresie concretă a acestei evoluții. Am avut șansa să o văd de aproape, iar pentru mine este un semn al creșterii echipelor din București și al direcției în care continuăm să ne dezvoltăm.

Articol susținut de Systematic