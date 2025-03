„Taci, omule” şi „spune mulţumesc”. Ministrul polonez de externe este admonestat de Elon Musk şi Marco Rubio după ce a declarat că Ucraina ar putea avea nevoie de înlocuirea Starlink

Secretarul de stat american Marco Rubio l-a acuzat pe ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, că „inventează lucruri” şi a sugerat că este nerecunoscător, într-o mustrare puternică după ce Sikorski i-a dat o replică lui Elon Musk şi a spus că Ucraina s-ar putea să aibă nevoie de o alternativă la serviciul prin satelit Starlink, relatează Reuters și News.ro.

Polonia plăteşte factura pentru ca Kievul să poată să utilizeze serviciile Starlink ale lui Elon Musk, care asigură conectivitatea crucială la internet pentru Ucraina şi armata sa.

Elon Musk, o figură proeminentă în administraţia preşedintelui american Donald Trump, a declarat duminică, într-o postare pe X, că „întreaga linie de front a Ucrainei s-ar prăbuşi” dacă el ar opri serviciile Starlink.

Reluând retorica lui Donald Trump, Musk a declarat că este „dezgustat de anii de măcel” care au dus Ucraina „într-un impas pe care îl va pierde în mod inevitabil”.

Guvernul SUA a revocat deja o parte din accesul Ucrainei la imaginile prin satelit şi a întrerupt schimbul de informaţii, sporind presiunea asupra Kievului, în timp ce Trump încearcă să pună capăt rapid războiului, aflat acum în al patrulea an de la invazia Rusiei la scară largă din februarie 2022.

Negociatorii americani care fac presiuni asupra Kievului pentru acces la mineralele critice ale Ucrainei au invocat posibilitatea de a tăia accesul ţării la acest serviciu, au declarat pentru Reuters în februarie surse familiare cu această chestiune.

„Serviciile Starlink pentru Ucraina sunt plătite de Ministerul polonez al Digitizării la un cost de aproximativ 50 de milioane de dolari pe an”, a scris Radoslaw Sikorski pe X duminică, comentând la postarea lui Elon Musk. „Dincolo de etica ameninţării victimei agresiunii, dacă SpaceX se dovedeşte a fi un furnizor nesigur, vom fi nevoiţi să căutăm alţi furnizori”, a punctat ministrul polonez.

