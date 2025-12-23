Tăieri la Parlament. Deputații și senatorii vor primi o sumă forfetară micșorată

Birourile permanent reunite ale celor două Camere ale Parlamentului au adoptat, marţi, diminuarea cu 10% a cuantumului sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare, începând din 2026, informează News.ro.

Pe ordinea de zi a Birourilor reunite s-a aflat Hotărârea privind stabilirea cuantumului sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare prevăzut la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.

Ce economii se fac

Astfel, „pentru anul 2026 cuantumul sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare prevăzut la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se diminuează cu 10% din cuantumul lunar stabilit conform Hotărârii nr. 6/2013 a Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în Hotărâre.

Fiecare parlamentar va pierde aproximativ 3.500 de lei din suma forfetară primită, după decizia coaliției de a o reduce cu 10%, decizie confirmată de către birourile permanente. După această schimbare, senatorii și deputații vor primi în continuare peste 30.000 de lei pe lună fiecare, însă suma nu le va intra direct în buzunar

Salariul lunar de bază a unui simplu parlamentar, fie că este deputat, fie că este senator, este de 18.720 de lei brut, ceea ce înseamnă aproximativ 11.000 de lei net.

La această sumă de bază se mai adaugă și alte indemnizații, dacă parlamentarii respectivi ocupă și alte funcții importante în parlament: secretari, vicepreședinți, președinți de comisii; lideri de grup; secretari sau chestori; vicepreședinți sau președinți de cameră.

Ce este suma forfetară și pentru ce e acordată

Suma forfetară este o sumă de bani pe care toți parlamentarii o primesc lunar pentru cabinetele parlamentare pe care le au în țară. Adică e o altă indemnizație destinată să acopere cheltuielile de organizare, inclusiv salariile angajaților.

În acest moment, suma forfetară pentru un deputat este de 35.568 de lei net pe lună, conform informațiilor obținute de HotNews de la Camera Deputaților. Adică echivalentul a 7.100 de euro.

După tăierea de 10%, parlamentarii vor avea în continuare o sumă forfetară de peste 30.000 de lei, mai exact: 32.011 lei – adică 6.400 de euro.