Taiwanul amintește SUA de urgența situației sale, în timp ce resursele Pentagonului sunt întinse în Orientul Mijlociu

Wellington Koo, ministrul apărării din Taiwan, a declarat miercuri că țara insulară așteaptă în continuare livrările de armament american promis de Washington, dar a dat asigurări că Statele Unite au un „nivel destul de ridicat” de urgență în a ajuta țara insulară amenințată de China, relatează Reuters.

Taiwanul, care se confruntă cu o amenințare militară în creștere din partea Chinei, s-a plâns de întârzieri repetate ale livrărilor de arme comandate din Statele Unite. Washingtonul este cel mai important susținător internațional și furnizor de armament al insulei pe care Beijingul o revendică drept teritoriu propriu.

Una dintre principalele întârzieri vizează o comandă din 2019 pentru 66 de avioane de luptă F-16V produse de Lockheed Martin, echipate cu sisteme radar mai avansate. Guvernul taiwanez speră că acestea vor ajuta forțele sale armate să țină piept forțelor aeriene chineze, inclusiv avioanelor sale stealth J-20, în cazul unui conflict.

Ministrul Koo a declarat în fața reporterilor acreditați la parlamentul de la Taipei că livrările multor sisteme de armament comandate au început deja sau au fost finalizate.

Taiwanul afirmă că SUA înțelege că are nevoie urgentă de armament

„În ceea ce privește componentele care au înregistrat întârzieri, Statele Unite au înființat deja o echipă specială de proiect pentru a accelera programele de armament relevante și pentru a ne ajuta să recuperăm decalajul față de termene cât mai rapid posibil”, a spus el.

„Am explicat în repetate rânduri, de asemenea, că nivelul de urgență al Statelor Unite în a ne ajuta să ne consolidăm cât mai rapid capacitățile de autoapărare este, de fapt, destul de ridicat”, a insistat oficialul în fața reporterilor.

Comentariile sale vin după ce ministerul pe care îl conduce a declarat în weekend că livrările de avioane de luptă F-16V pentru Taiwan vor începe în acest an, producția fiind la „capacitate maximă”.

Guvernul american este obligat prin legislație adoptată de Congres să ofere Taiwanului mijloacele de a se apăra, iar vânzările de armament reprezintă o sursă constantă de tensiuni între Washington și Beijing, care a cerut încetarea acestora.