Tânărul actor Jack Veal, cunoscut din serialul „Loki”, dezvăluie într-un mesaj emoționant că a rămas fără adăpost: „Sunt disperat”

Jack Veal, actorul acum în vârstă de 17 ani care a interpretat versiunea tânără a personajului Loki în serialul omonim de la Marvel, a dezvăluit în mai multe mesaje emoționante distribuite pe TikTok că a rămas fără adăpost și a cerut ajutor pentru a găsi un acoperiș deasupra capului, relatează revista Variety.

„Salut. Sunt un actor faimos, am 17 ani și sunt fără adăpost. S-ar putea să mă știți din Loki, The Ending of the F***ing World sau diverse alte filme în care am jucat roluri importante. Nu am menționat multe despre ceea ce se întâmplă în viața mea, dar cred că este timpul să dezvălui adevărul”, a spus el în una din înregistrările video.

„Fără să intru prea mult în detalii, am fost abuzat acasă. A fost vorba de violență fizică, abuz emoțional șamd.”, a explicat el.

„Nu am avut parte de o creștere prea bună. M-am luptat cu probleme de sănătate mintală. Am autism, ADHD și sunt testat pentru tulburare bipolară și psihoză”, a continuat Veal.

Veal spune că serviciile sociale nu au vrut să îl ajute

„Nu am unde altundeva unde să mă duc și am nevoie de ajutor. Serviciile de asistență socială au refuzat să mă ajute, în pofida a ceea ce le-am spus. Sunt disperat. Am dormit pe străzi. În prezent dorm într-o rulotă care are ferestrele sparte, nu e sigură și e la două ore de locul meu de muncă, ceea ce înseamnă că am probleme în a ajunge zilnic la muncă. Este dificil. Viața e grea. În momentul de față nu am nimic altceva. Sunt în genunchi și vă implor să distribuiți asta, să faceți ceva, răspândiți mesajul despre cum tratează guvernul copiii”, a mai spus actorul născut la Londra.

Revista Variety amintește că el a jucat de asemenea în filme ca The Favourite, The Corrupted, Come Away, My Name Is Lenny și seriale precum The Peripheral, Call the Midwife și Tin Star. Veal a mai spus în înregistrarea video că nu poate sta cu bunicii săi deoarece bunicul lui este „bolnav în stadiu terminal”.

După ce mesajul său s-a viralizat pe rețelele de socializare el a anunțat într-o înregistrare video separată că a fost contactat de serviciile sociale cu privire la posibilitatea de a fi plasat la părinți adoptivi. El le-a mulțumit fanilor și urmăritorilor săi care i-au redistribuit apelul.

„Nu știu ce ați făcut dar [mesajul] s-a aflat și m-a ajutat foarte, foarte mult. Ei au luat măsuri acum. Chiar fac ceva. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Vă mulțumesc tuturor atât de mult”, a mai transmis el.