VIDEO Kate Winslet a izbucnit în lacrimi când a fost întrebată de un moment ce a avut loc cu 26 de ani în urmă: „Sper să vă bântuie”

Actrița britanică Kate Winslet s-a luptat să țină lacrimile în frâu în timpul unui interviu acordat luni emisiunii „60 Minutes”, după ce a fost întrebată despre o experiență „îngrozitoare” prin care a trecut cu 26 de ani în urmă, după succesul uriaș de care s-a bucurat filmul „Titanic”, relatează revista Variety.

Actrița acum în vârstă de 49 de ani a vorbit și cu alte ocazii despre faptul că a fost ridiculizată pe tema înfățișării sale după ce premiera filmului Titanic în decembrie 1997 a transformat-o peste noapte într-o vedetă recunoscută la nivel mondial.

În timpul noului interviu acordat emisiunii „60 Minutes” de la CBS actriței i-a fost reamintit de un comentariu făcut de televiziunea de scandal E!, care a descris-o ca „puțin topită și turnată” într-o rochie pe care a purtat-o în timpul sezonului de premiere din 1998 a industriei cinematografice. Winslet „avea nevoie de [o rochie] cu două numere mai mari și ar fi fost OK”, a mai spus prezentatoarea de la televiziune E! care a comentat imaginile.

„E absolut îngrozitor”, a răspuns Kate Winslet despre modul în care a fost tratată de presa de scandal la momentul respectiv. „Ce fel de persoană trebuie să fii să faci așa ceva unei tinere actrițe care încearcă doar să își dea seama de ce se întâmplă?”, a continuat ea.

Întrebată dacă a ripostat vreodată, ea a răspuns:

„Da, am avut confruntări. Le-am spus ce era de spus. Le-am spus că ‘Sper ca asta să vă bântuie’. A fost un moment grozav”, a relatat ea cu ochii în lacrimi.

„A fost un moment grozav fiindcă nu a fost doar pentru mine, a fost pentru toate acele persoane care au fost supuse acelui nivel de hărțuire. A fost îngrozitor. A fost cu adevărat rău”, a subliniat actrița.

kate winslet being brought to tears discussing how horrifically people talked about her 30 years ago, and getting the chance to say something back to them, is exaaaactly why the statements chappell roan makes now are needed pic.twitter.com/ajLpA7OtlZ