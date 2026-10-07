Tânărul care a agresat un livrator din Bangladesh anul trecut, reținut acum de DIICOT pentru amenințări teroriste

Tânărul de 21 de ani care a agresat un livrator din Bangladesh şi a filmat incidentul, la finalul lunii august 2025, a fost reţinut, miercuri, pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT, pentru ameninţări teroriste din motive religioase şi ideologice la adresa unor minorităţi etnice şi religioase, potrivit News.ro și Agerpres.

Potrivit anchetatorilor, „probele administrate au relevat că, din cursul lunii octombrie 2025 până în prezent, motivat religios şi ideologic”, tânărul a ameninţat pe reţelele de socializare mai multe persoane aparţinând unor minorităţi etnice şi religioase cu săvârşirea unor acţiuni violente.

„De asemenea, acesta a amenințat și cu distrugerea unui lăcaș de cult din municipiul București, ce aparține unei minorități, cu scopul de a intimida un segment al populației prin producerea unui puternic impact psihologic”, a mai transmis DIICOT într-un comunicat de presă, fără a menționat numele tânărului.

Procurorii DIICOT precizează că va fi sesizată Curtea de Apel Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

În august 2025, tânărul, atunci în vârstă de 20 de ani, a lovit cu pumnul în faţă un livrator din Bangladesh care aştepta la semafor. În paralel, agresorul, care a filmat incidentul cu telefonul mobil, a acuzat victima, în limba engleză, că „este un invadator” şi i-a cerut ”să se întoarcă la el în ţară”.

El a fost trimis în judecată în octombrie 2025 fiind acuzat de lovire sau alte violențe, dar și de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Procurorii îl acuză, în plus, că la 14 iunie 2025, în calitate de administrator al unui cont de social media, a distribuit un colaj video în care apăreau simboluri ale Mișcării Legionare și imagini cu Adolf Hitler în fața unor drapele ce redau svastica nazistă, materialul fiind public și nerestricționat.