Tânărul de 17 ani acuzat că a trimis sute de mesaje de amenințare către școli și spitale, reținut de DIICOT. Procurorii spun alături de cine a acționat

Tânărul de 17 ani acuzat că a trimis mesaje către sute de școli și spitale din România în care amenință că va comite „un adevărat masacru” a fost reținut joi seară de DIICOT.

Potrivit anchetatorilor, la 21 și 23 septembrie, el și o minoră de 14 ani au transmis aproximativ 1.000 de emailuri către instituții de învățământ, unități medicale, poliție, televiziuni și alte instituții din întreaga țară, „în care proferau amenințări cu comiterea unor atacuri armate, în scopul creării de panică și intimidării populației prin producerea unui puternic impact psihologic”.

DIICOT a anunțat că urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a tânărului pentru 30 de zile.

El a fost acuzat în trecut de FBI de fapte similare, însă în mai 2025 Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv cererea acestora de extrădare a tânărului.

Amenințări către sute de școli și spitale

Poliția Română a anunțat, miercuri, că în ultimele zile tânărul a trimis mesaje de amenințare către școli și spitale din București și din 24 de județe. Primele mesaje au fost trimise luni. Tânărul este elev la Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” din București.

„Voi intra în școală și mă voi îndrepta spre clasa pregătitoare”, „Pregătiți-vă psihic pentru ceea ce urmează în următoarele zile”, „Atacul armat pe care l-am pregătit pentru această săptămână va avea loc”, a scris el în mesajele de amenințare pe care băiatul este suspectat că le-a trimis în ultimele trei zile.

El a fost ridicat miercuri în timp ce se îndrepta spre școală și condus la audieri. După 8 ore, el a fost lăsat în libertate, dar a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Obregia, în secția de minori, potrivit Digi24.

„Se pare că este un tânăr care, din păcate, nu a înțeles nimic din situațiile pe care le-a provocat și prin care a trecut. Evident că justiția este cea care trebuie să confirme dacă aceste fapte absolut reprobabile îi aparțin și sunt săvârșite de către el cu vinovăție. Este o persoană care are un trecut marcat de acuzații de acest fel”, a declarat joi ministrul Justiției, Radu Marinescu.