Tanczos Barna: Ce vedem acum este un exemplu clasic al schimbărilor climatice. În zonele vizate de codul roşu de obicei este secetă

Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că toate instituţiile statului au avut timp să se pregătească pentru a face faţă fenomenelor anunţate de către meteorologi. „Ceea ce vedem acum este un exemplu clasic al schimbărilor climatice”, a declarat vicepremierul, adăugând că în zonele vizate de codul roşu de obicei este secetă.

„Cu siguranţă se fac pregătirile şi se iau tote măsurile posibile. Prognoza este extrem de nefavorabilă. Nu este un eveniment imediat, am avut timp să ne pregătim”, a declarat marţi seară, la TVR Info, vicepremierul Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, vorbind despre avertizările meteorologilor, relatează News.ro.

Acesta a apreciat că ISU, Apele Române şi alte instituţii au avut timp să se pregătească.

„Ceea ce vedem acum este un exemplu clasic al schimbărilor climatice (…) care generează fenomenele extreme. Exact pe această hartă, în zona respectivă avem secetă pedologică”, a mai declarat Tanczos, referindu-se la harta cu avertizările emise de meteorologi.

Vicepremierul a explicat că exact zonele vizate de codul roşu şi codul portocaliu sunt cele care de obicei sunt recunoscute pentru secetă: „Şi acum avem inundaţii (…) E greu să lupţi împotriva fenomenelor de schimbări climatice, dar avem dovada că ele există, ne confruntăm cu ele”.

„Ne dăm seama cât de importante ar fi fost investiţiile pe care puteau să le facă cei de la Apele Române din bani europeni şi nu le-au făcut, au pierdut sute de milioane de euro în ultimii doi-trei ani. Aveau la dispoziţie din PNRR aproape 400 de milioane de euro, banii s-au pierdut în proporţie de 95%”, a mai declarat Tanczos.

Meteorologii au emis avertizare cod roşu de ploi abundente, până miercuri la ora 15.00, pentru judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti, unde se vor acumula cantităţi de apă de 80-100 şi izolat 120-140 de litri pe mp.

Alte 14 judeţe din Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi al Olteniei sunt sub cod portocaliu și cod galben de ploi.