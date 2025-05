Tanczos Barna, despre măsurile de reducere a deficitului: Solicitările Comisiei Europene sunt de a se aplica cât se poate de repede, dar Coaliția si noul Guvern vor decide

Ministrul interimar al Finanțelor, Tanczos Barna, a declarat joi, înainte de ședința de Guvern, că va pune pe masa partidelor toate analizele de impact cu măsuri pe 2025, 2026 și pâna în 2031, când se termină planul fiscal actual, astfel încât în urma discuțiilor de la Cotroceni să fie luată o decizie privind pachetul de măsuri fiscale. „Solicitările Comisiei Europene sunt de a se aplica cât se poate de repede, dar coaliția si noul guvern vor decide”, a spus Tanczos Barna.

Întrebat de HotNews.ro dacă poate spune care ar fi scenariile pesimiste ori optimiste luate în calcul pentru reducerea deficitului bugetar, ministrul Tanczos Barna a evitat să dea detalii.

Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, despre reducerea deficitului bugetar

„Nu există, din punctul nostru de vedere, scenariu pesimist sau optimist, avem toate propunerile și solicitările venite de la toate partidele. Punem pe masă toate analizele de impact, astfel încât la Cotroceni când se încep discuțiile să avem o analiză de impact și pe cheltuieli și pe venituri și să putem construi un pachet”, a declarat ministrul.

Din ce moment se vor aplica măsurile fiscale agreate?

„Nu vă pot spune, cu siguranță se va decide în Coaliția care se formează. Solicitările Comisiei Europene sunt de a se aplica cât se poate de repede, dar coaliția si noul guvern vor decide. Mandatul meu este unul interimar, se va termina imediat ce se termină mandatul acestui guvern. Noul guvern are analiza pe masă, are decizia și momentul de aplicare. Obligația noastră este să facem toate analizele posibile, toate scenariile si analizele de impact cu cifre cu masuri pe 2025, 2026 si pana in 2031 unde se termina planul fiscal actual și în funcție de cifre si politica fiscala care se va contura în urma acestei analize la Cotroceni să putem lua o decizie.”, a spus Tanczos Barna.

Ministrul a negat că ar exista scenarii în care, în funcție de posibile creșteri de taxe și impozite, să se obțină venituri mai mici sau mai mari la buget.

„Nu există un astfel de scenariu. Există un scenariu cu foarte multe măsuri într-un pachet. Depinde de partea de cheltuieli în ce măsură se reduc ele și care sunt măsurile de reducere a cheltuielilor. Depinde în aceeași măsură, partea de echilibru, se creează in functie de măsurile pe partea de venituri”, a spus ministrul.

Impozitarea progresivă este luată serios în calcul?

„Dacă cineva cere din noul act guvernamental o analiză pe impozitarea progresivă, cu siguranță Ministerul de Finanțe va pune pe masă analiză de impact pe impozitarea progresivă. Eu nu pot prezenta în funcție de ministru interimar un plan de măsuri fiscale fără un acord politic. Acordul politic este cel care stă în spatele unei măsuri de asemenea anvergură”, a declarat Tanczos Barna.

Nu există risc de neplată a salariilor, pensiilor și de nerealizare a investițiilor

Ministrul de Finanțe a dat asigurări că nu vor fi probleme cu plata salariilor și a pensiilor.

„În niciun caz nu există niciun risc de neplată a salariilor și pensiilor și de nerealizare a investițiilor care sunt astăzi bugetate. Am luat măsuri inclusiv imediat după acel moment despre care a vorbit și domnul guvernator Isărescu de celule de criză, am luat măsurile necesare pentru a nu avea nicio problemă în această perioadă de interimat. Nu mă aștept la probleme care să apară mai devreme sau mai târziu, avem un echilibru solid în momentul de față, dar deficitul bugetar trebuie estimat, asumat și trebuie un pachet care să ne ducă la acel deficit estimat”, a spus acesta.

Poate fi redus deficitul bugetar fără creșteri de taxe și impozite?

„Ceea ce nu putem noi controla este creșterea economică. Încetinirea creșterii economice care s-a prognozat anul trecut neputând fi prevăzute anumite elemente externe și independente de România – situația disputei dintre SUA și Europa, evoluția economiei europene, a Germaniei, Franței și așa mai departe, acel șoc din primul tur al alegerilor, acestea sunt elemente noi care nu puteau fi prevăzute. Cu siguranță ele influențează partea de Produs Intern Brut și de creștere economică”, a mai declarat ministrul Finanțelor.

Grup de lucru pentru reducerea cheltuielilor publice

În urma consultărilor maraton de la Palatul Cotroceni, s-a convenit ca, în paralel cu negocierile pentru formarea noului guvern, „să fie elaborat un plan de măsuri destinat reducerii cheltuielilor publice, care să fie asumat și pus în aplicare” de către viitorul Executiv, a anunțat Administrația Prezidențială, într-un comunicat de presă transmis miercuri seară.



Obiectivul a venit la inițiativa președintelui Nicușor Dan, iar prima ședință a grupului de lucru pentru punerea lui în aplicare este programată joi, de la ora 15.00.

„În cadrul consultărilor informale desfășurate astăzi la Palatul Cotroceni, convocate de Președintele României, Nicușor Dan, delegațiile partidelor pro-europene – PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții Grupului Minorităților Naționale – au subliniat că înțeleg gravitatea situației legate de deficitul bugetar și și-au exprimat angajamentul comun de a contribui la identificarea unor soluții responsabile”, a transmis Administrația Prezidențială.

La întâlnirile acestui grup de lucru, din partea Administrației Prezidențiale vor participa Radu Burnete și Dragoș Anastasiu.