Țara care a executat deja anul acesta peste 800 de oameni / ONU: „Instrument de intimidare folosit de stat”

Peste 800 de persoane au fost executate în Iran de la începutul anului, a anunțat vineri ONU, criticând „modelul sistematic de utilizare a pedepsei cu moartea ca instrument de intimidare de către stat”, potrivit France Presse.

Biroul pentru drepturile omului al Națiunilor Unite a spus că a existat o „creștere majoră a execuțiilor în prima jumătate a anului 2025”.

„Autoritățile iraniene au executat cel puțin 841 de persoane de la începutul anului și până la 28 august 2025”, a declarat purtătoarea de cuvânt Ravina Shamdasani jurnaliștilor de la Geneva, avertizând că „situația reală ar putea fi diferită. Ar putea fi mai rea, având în vedere lipsa de transparență”.

Doar în iulie, a declarat ea, Iranul a executat cel puțin 110 persoane – de două ori mai multe decât numărul persoanelor executate în iulie 2024.

„Numărul ridicat de execuții indică un model sistematic de utilizare a pedepsei cu moartea ca instrument de intimidare folosit de stat, cu un accent disproporționat asupra minorităților etnice și a migranților”, a avertizat ea.

Unele execuții sunt publice

Shamdasani a criticat în mod special utilizarea execuțiilor publice în Iran, biroul pentru drepturile omului documentând șapte astfel de cazuri de la începutul anului.

„Execuțiile publice reprezintă un strat suplimentar de atac la demnitatea umană, … nu numai la demnitatea persoanelor în cauză, a celor executați, ci și la cea a tuturor celor care trebuie să asiste la acestea”, a declarat ea.

„Traumatismul psihologic al asistării la o spânzurare publică, în special pentru copii, este inacceptabil”, a adăugat reprezentanta ONU.

Ravina Shamdasani a spus că 11 persoane se confruntă în prezent cu o „execuție iminentă” în Iran, dintre care șase au fost acuzate de „rebeliune armată” din cauza apartenenței lor presupuse la opoziția în exil a Mujahideenilor Poporului Iranului.

Celelalte cinci persoane au fost condamnate la moarte pentru participarea la protestele de amploare din 2022, a precizat ea, adăugând că Curtea Supremă iraniană a confirmat săptămâna trecută condamnarea la moarte a activistei pentru drepturile lucrătorilor Sharifeh Mohammadi.

„Pedeapsa cu moartea este incompatibilă cu dreptul la viață și ireconciliabilă cu demnitatea umană”, a insistat ea.

„Aceasta creează un risc inacceptabil de a executa persoane nevinovate. Nu ar trebui să fie niciodată aplicată pentru acte protejate de dreptul internațional al drepturilor omului”, a afirmat activista.

Biroul ONU pentru drepturile omului a îndemnat guvernul iranian „să nu aplice pedeapsa cu moartea împotriva acestor persoane și a altor persoane aflate în așteptarea execuției”, a declarat Ravina Shamdasani.