Țara care i-a spus lui Trump „Nu, mulțumesc” se bucură de un boom economic ce sfidează tendința europeană

Spania a primit o revizuire pozitivă a ratingului din partea celor trei mari agenții internaționale și și-a ridicat prognoza de creștere economică pentru 2025, consolidându-și astfel performanța din ultima perioadă, scriu CNBC și Financial Times.

Guvernul de la Madrid a primit zilele trecute un impuls din partea agențiilor de rating, Fitch și Moody’s alăturându-se S&P pentru a-și ridica evaluările de credit pentru Spania.

Tripla îmbunătățire a ratingului vine în condițiile în care economia Spaniei continuă să depășească ritmul de creștere al celorlalte țări europene, guvernul și banca centrală a țării revizuind recent în sus previziunile pentru 2025.

Săptămâna trecută, Fitch a revizuit în creștere ratingul pe termen lung al Spaniei de la „A-” la „A”, invocând perspectivele favorabile de creștere. „Creșterea recentă a productivității, creșterea moderată a salariilor și prețurile relativ scăzute ale energiei au stimulat competitivitatea externă și au consolidat bilanțurile externe private”, a declarat Fitch.

Agenția de rating a adăugat că se așteaptă ca economia Spaniei să rămână rezilientă, ajutată printre altele de reducerea continuă a gradului de îndatorare externă”.

Moody’s a ridicat, de asemenea, ratingul Spaniei săptămâna trecută cu o traptă, de la „Baa1” la „A3”, afirmând că decizia reflectă poziția sa că puterea economică a Madridului se îmbunătățește datorită unui model de creștere mai echilibrat, mulțumită îmbunătățirilor pieței muncii și unui sector bancar mai robust.

La începutul lunii trecute, S&P Global oferise de asemenea Spaniei o îmbunătățire a ratingului, invocând „îmbunătățiri notabile” în bilanțul țării și o reziliență sporită la șocurile externe.

Amenințările lui Trump

În vară, Spania condusă de guvernul de stânga al premierului Pedro Sanchez s-a remarcat ca fiind singura țară din NATO care se opune creșterilor de cheltuieli pentru apărare la 5% din PIB pe an.

Sanchez a explicat că Madridul va aloca apărării 2,1% din PIB, „nici mai mult, nici mai puțin”, explicând că în caz contrar, Spania va avea probleme cu finanțarea altor priorități, cum ar fi cheltuielile sociale.

La summitul NATO de la Haga, Trump a amenințat că va negocia cu Madridul un acord comercial și va obliga Spania să plătească de două ori mai mult.

În calitate de membră a Uniunii Europene, Spania nu negociază însă direct cu SUA în materie de comerț – Comisia Europeană s-a ocupat de aceste negocieri pentru întregul bloc format din 27 de țări.

Săptămâna trecută, Fitch a observat că economia Spaniei își păstrează reziliența, ajutată printre altele de „expunerea limitată la taxele vamale ale SUA”.

Prognoza de creștere este mai optimistă

Într-o analiză pe tema reușitei economice a Madridului, Financial Times a observat că Spania este o excepție rară în rândul economiilor europene, care în general înregistrează performanțe slabe.

De la începutul anului 2024, economia spaniolă a crescut cu o rată medie anuală de 3%, comparativ cu puțin peste 1% pentru zona euro în ansamblu.

Banca Spaniei a ridicat prognoza de creștere pentru 2025 la 2,6%, confirmând astfel că țara păstrează cea mai puternică creștere dintre economiile majore ale Europei și una dintre cele mai puternice din lumea dezvoltată.

O combinație de factori a impulsionat creșterea economică.

Pe de o parte, turismul și-a revenit puternic după pandemie. De asemenea, guvernul a cheltuit subvențiile din PNRR pentru îmbunătățirea infrastructurii, Spania fiind al doilea beneficiar ca mărime, scrie Financial Times.

La capitolul servicii, creșterea economică nu s-a bazat doar pe turism.

„Creșterea s-a bazat și pe servicii non-turistice dinamice, precum afaceri, telecomunicații și servicii IT. Acest lucru marchează o schimbare în modelul de creștere al țării, arătând că Spania are firme competitive capabile să exporte dincolo de sectoarele tradiționale”, a explicat Judith Arnal, cercetătoare la Institutul Regal Elcano, un think-tank din Madrid, pentru televiziunea americană CNBC.

Energia regenerabilă ieftină a atras, de asemenea, investiții străine directe.

Migrația, un avantaj

Reformele anterioare, inclusiv o inițiativă din 2021 pentru stimularea stabilității ocupării forței de muncă, au contribuit, de asemenea, la această creștere, scrie Financial Times.

Arnal, analista spaniolă, a confirmat acest lucru.

„Creșterea economică a fost strâns legată și de dinamica demografică și de crearea de locuri de muncă. Mai mult de jumătate din locurile de muncă create începând cu 2020 au fost ocupate de imigranți, ceea ce a susținut creșterea generală a PIB-ului, dar a însemnat că PIB-ul pe cap de locuitor a avansat mai puțin puternic. Acest lucru reflectă un model de creștere mai extins decât intensiv”, a adăugat ea.

Din acest punct de vedere, guvernul spaniol a arătat iarăși că este în contradicție cu poziția lui Trump, care a sfătuit în mod repetat statele europene să respingă migrația.

În timp ce alte state europene au luat măsuri pentru a-și consolida frontierele, Spania a adoptat o abordare mai liberală.

Din 2022, a înregistrat un flux net anual mediu de aproximativ 600.000 de imigranți, majoritatea fiind la vârsta de muncă. Asta, scrie Financial Times, a dus la creșterea ocupării forței de muncă la niveluri record și a ajutat Spania să evite deficitul sever de competențe care a afectat țările europene similare. Creșterea populației a stimulat, de asemenea, cheltuielile de consum.

O parte semnificativă a noilor veniți provine din America Latină. În 2023, migranții din această regiune au reprezentat aproximativ 70% din creșterea populației Spaniei, potrivit JPMorgan.

Spre deosebirte de alte state europene, Spania are aici avantaje.

Limba comună, similitudinile culturale și rețelele existente au contribuit la integrarea lor pe piața muncii și la acceptarea lor în societate în general.

Iar creșterea numărului de migranți va continua. Spania a simplificat recent căile legale de imigrare și are în plan să acorde permise de ședere și de muncă unui număr mai mare de migranți fără documente.

Riscuri rămân

În ciuda succesului înregistrat până în prezent, boom-ul economic generat de imigranți trebuie gestionat cu atenție, avertizează Financial Times.

În primul rând, deși PIB-ul real al Spaniei, calculat pe baza parității puterii de cumpărare, a crescut cu aproximativ 6,8% din 2019, cel pe cap de locuitor a crescut cu doar 3,1%.

Imigranții au umplut în principal golurile din sectoarele cu valoare adăugată mai mică, inclusiv ospitalitatea și construcțiile. Pentru a asigura creșterea nivelului de trai, trebuie îmbunătățită și creșterea lentă a productivității Spaniei, spun analiștii.

În al doilea rând, autoritățile sunt îndemnate să anticipeze problemele socio-economice mai ample care ar putea împiedica sustenabilitatea fluxurilor mari de imigranți.

Majoritatea spaniolilor susțin imigrația. Însă, dacă guvernul nu reușește să ofere sprijin adecvat pentru accesul la locuințe la prețuri accesibile și la servicii publice, deschiderea față de străini ar putea scădea.

Problema locuințelor în mod special este una majoră pentru spanioli. Chiria este inaccesibilă pentru mulți și au existat episoade de tensiuni între localnici și persoanele de origine nord-africană.

Incertitudini politice

O altă problemă este cea a instabilității politice. Perspectiva economică pozitivă a Spaniei vine în ciuda incertitudinii politice care amenință stabilitatea guvernului Sanchez, care își asigură o majoritate fragilă în parlament cu ajutorul partidelor regionale.

Analista spaniolă a observat că, deși incertitudinea politică nu a împiedicat Spania să conducă creșterea economică din zona euro, performanța economică a țării ar putea fi și mai bună dacă ar exista o stabilitate mai puternică.

Financial Times a avertizat de asemenea că mediul politic fragmentat al Spaniei va constitui un obstacol major în calea consolidării progresului economic.

Guvernul minoritar al lui Sánchez, afectat de scandaluri, inclusiv de corupție, care îi vizează aliații politici și familia, a avut probleme atunci când a trebuit să adopte legi importante.

Sanchez a declarat totuși la sfârșitul lunii trecute că va candida pentru realegere în 2027, în ciuda sondajelor care arată că partidul său socialist ar avea dificultăți în a obține majoritatea în parlament.