Țara din Europa care introduce măsuri împotriva utilizării AI de către elevi. Cum încearcă să prevină copiatul

Eseurile scrise ale elevilor vor trebui prezentate și argumentate și oral, aceasta fiind doar una dintre măsurile prin care se vrea blocarea utilizării inteligenței artificiale în mod ilegitim de către liceenii din Danemarca, scrie The Guardian.

Elevii cu vârste între 16 și 19 ani din ultimele clase de liceu, desemnate în Danemarca drept gymnasiet, vor trebui să prezinte și să argumenteze oral conținutul eseurilor pe care trebuie să le redacteze de acasă pentru ca profesorii să fie siguri că nu au fost redactate cu ajutorul AI.

În plus, elevii vor fi încurajați să-și facă temele la școală, în condiții controlate, inclusiv prin monitorizarea ecranelor computerelor la care lucrează.

Măsuri cu efect imediat

Măsurile au fost anunțate marți, însă vor intra în vigoare de săptămâna viitoare, când elevii se vor întoarce la școală după vacanța de vară, ministrul danez al Educației, Magnus Heunicke, spunând că este nevoie de acțiuni imediate.

„Din nefericire, avem o problemă cu copiatul cu ajutorul inteligenței artificiale în licee. Este nevoie să acționăm acum”, a spus Heunicke.

El a spus că utilizarea AI a pus probleme din ce în ce mai mari pentru predare și pentru examene și se speră ca noile măsuri vor stabili reguli mai clare. Totodată, guvernul de la Copenhaga pregătește o strategie mai amplă privind folosirea AI în domeniul educației.

Heunicke vrea să se asigure că „inteligența artificială nu va submina competețele, profesionalismul și, nu în ultimul rând, capacitatea de a gândi singuri a elevilor”.

În jur de 9.000 de elevi din ultimii ani de liceu din Danemarca trebuie să scrie în fiecare an un eseu de mari dimensiuni, însă acum vor trebui să probeze oral că știu și înțeleg ce au scris în eseul respectiv.

Supraveghere suplimentară în timpul examenelor

De asemenea, în timpul examenelor computerele la care lucrează elevii vor avea firewall-uri care să limiteze informația la care au acces liceenii. Plus că stimularea lor ca să-și facă temele tot la școală va permite urmărirea lucrului fiecărui elev, cu posibilitatea ghidării lor de către profesori.

Apariția AI este o provocare majoră pentru sistemele de învățământ din întreaga lume, guvernele încercând să identifice cele mai bune căi de a interveni.

Un studiu realizat în Suedia a arătat că numărul elevilor sancționați pentru utilizarea incorectă a AI a crescut cu 688% între 2023 și 2025. Guvernul a decis să facă o evaluare a modului în care școlile gestionează fenomenul copierii cu AI

„Nu există niciun motiv să ne întoarcem privirea de la elevii care copie. Copiatul este complet inacceptabil, indiferent de formă. Riscă să afecteze notele care ar trebui să reflecte cunoștințele elevilor și, pe termen lung, aceștia nu vor învăța ceea ce trebuie”, spunea, în luna ianuarie, Lotta Edholm, ministrul suedez al Educației.