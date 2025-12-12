Țara care va prelua în curând președinția UE spune că va face din candidatura Republicii Moldova o prioritate

Maia Sandu, fotografiată pe 12 decembrie 2025 la Nicosia alături de președintele cipriot Nikos Christodoulides, FOTO: Petros Karadjias / AP / Profimedia Images

Candidatura Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană va fi o prioritate pentru Cipru atunci când țara insulară va prelua președinția rotativă a blocului comunitar la 1 ianuarie, a declarat vineri președintele Nikos Christodoulides, citat de Reuters.

„Vom face tot posibilul în următoarele șase luni pentru rezultate concrete și pozitive, care să aducă Republica Moldova mai aproape de obiectivul nostru comun, aderarea la UE”, a spus Christodoulides după o întâlnire cu președinta Maia Sandu, aflată într-o vizită oficială pe insulă.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la UE în 2022, la câteva zile după începerea invaziei ruse în Ucraina, și își propune să adere până în 2030.

„Pentru noi, aderarea la UE nu este doar un obiectiv strategic, este cel mai important proiect național de la independență încoace”, a spus Sandu în Cipru. „Este o strategie de supraviețuire cât timp un agresor continuă să ne amenințe suveranitatea”, a adăugat ea.

Maia Sandu a subliniat că avansarea procesului de extindere ar consolida frontiera estică a UE și ar întări securitatea Ucrainei. „Și îi împiedică pe actorii cu intenții maligne să exploateze ciclurile noastre electorale pentru a trage Republica Moldova înapoi în sfera de influență a Moscovei”, a mai spus aceasta.

Agenția Reuters amintește totodată că Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiune pro-europeană condusă de Sandu, a obținut o victorie categorică la alegerile parlamentare din septembrie, învingând opoziția pro-rusă și asigurându-și o majoritate de peste 50% în legislativul de la Chișinău.

O evaluare a UE din noiembrie a lăudat progresele Republicii Moldova în privința reformelor necesare pentru aderarea la bloc.