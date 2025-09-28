Țara din Europa unde a nins 20 de cm

Mai multe trecători montane elvețiene au fost închise sâmbătă din cauza ninsorilor. Până la 20 de centimetri de zăpadă proaspătă au căzut la altitudini de peste 2.000 de metri, scrie publicația Swiss Info.

Trecătoarele Furka, Gotthard, Grimsel, Nufenen, Pragel, San Bernardino și Susten au fost închise din motive de siguranță, potrivit site-ului web al Touring Club Switzerland (TCS).

Închiderea pe aceste rute în timpul iernii are loc de obicei între noiembrie și mai sau iunie.

Până la 20 de centimetri de zăpadă în Alpi

Oficiul Federal de Meteorologie și Climatologie (MeteoSwiss) a spus că va ninge și între 1.600 și 2.000 de metri pentru sâmbătă. Peste această altitudine, se așteaptă până la 20 de centimetri de zăpadă proaspătă până seara, în special în Alpii centrali.

Această ninsoare a fost cauzată de o așa-numită zonă depresionară de mare altitudine, a explicat MeteoSwiss pe site-ul său. Aceasta s-a instalat deasupra Alpilor lunea trecută și a rămas aproape staționară de atunci.

Totuși, această situație nu va dura mult timp: se așteaptă ca fenomentul meteo să se deplaseze spre sud-est pe parcursul zilei de sâmbătă.

