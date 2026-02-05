Țara europeană care a interzis TikTok a renunțat la decizie după mai puțin de un an

Guvernul albanez a abrogat interdicția temporară decretată împotriva TikTok în urmă cu 11 luni, transmite joi agenția AFP, citată de Agerpres.

Albania a tăiat în martie 2025 accesul la TikTok pe teritoriul său pentru „a evita efectele nefaste” ale platformei în urma decesului unui adolescent înjunghiat de un coleg după o ceartă declanșată de un conflict pe rețelele sociale. Decizia inițială fusese anunțată încă din decembrie 2024.

În decizia actuală, ce mai trebuia publicată în Jurnalul oficial, guvernul ordonă „ridicarea măsurilor temporare vizând întreruperea accesului la platforma TikTok pe teritoriul Republicii Albania”.

Decizia din 6 martie 2025 „referitoare la luarea de măsuri temporare pentru evitarea efectelor nefaste ale platformei online TikTok este abrogată”, precizează textul menționat.

Interzicerea TikTok a fost atacată la curtea supremă a țării

Curtea Constituțională urma să examineze joi o plângere împotriva interzicerii TikTok în Albania, plângere depusă în numele libertății presei de către o asociație a jurnaliștilor albanezi, un site de investigații și o organizație neguvernamentală.

Aceștia consideră că măsura încalcă legea fundamentală albaneză.

Opoziția politică a criticat și ea decizia premierului socialist Edi Rama, luată înaintea campaniei electorale pentru legislative din mai 2025, câștigate de partidul lui Rama.

Mai mulți jurnaliști ai AFP au constatat că, în pofida interdicției, platforma TikTok putea fi în continuare accesibilă în Albania prin servicii VPN de schimbare a IP-ului utilizatorilor.

Mai multe țări, preocupate de impactul acestei platforme asupra sănătății copiilor și adolescenților, au luat măsuri în ultimele luni. În decembrie 2025, Australia a decis să le interzică accesul la mai multe rețele sociale, printre care și TikTok, copiilor și adolescenților sub vârsta de 16 ani.