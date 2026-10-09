Țara europeană în care magazinele IKEA vor putea fi adăposturi în situații de urgență: „Nimeni nu s-ar fi gândit”

În cazul unei pene de curent generalizate, al unor inundații sau al unui atac asupra infrastructurii critice, IKEA și-ar putea transforma magazinele în adăposturi de urgență sau chiar în spitale temporare în Danemarca, relatează Reuters.

Restaurantele ar putea furniza mese, generatoarele ar putea menține clădirile în funcțiune, iar paturi suplimentare ar putea fi asamblate din pachetele scoase de pe rafturile depozitelor.

Ideea reflectă o schimbare mai amplă în modul în care Europa abordează problema securității, guvernele căutând tot mai mult sprijin nu doar în rândul forțelor armate și al serviciilor de urgență, ci și în mediul de afaceri, care poate contribui la menținerea funcționării societăților în timpul unei crize.

Un val de acte de sabotaj suspecte, atacuri cibernetice și alte incidente pe care oficialii europeni le-au asociat cu războiul hibrid al Rusiei a sporit caracterul urgent al acestor eforturi.

Serviciul de informații al Danemarcei a avertizat că Rusia va intensifica probabil în următoarele luni astfel de activități împotriva țărilor NATO și a altor state occidentale, acuzație pe care Moscova o neagă.

„Vrem să fim un vecin de încredere. Vrem să fim compania care poate sprijini societatea în cazul unei crize”, a declarat pentru Reuters Torben Mortensen, directorul securității la unul dintre cele mai mari magazine IKEA din Danemarca.

„Nimeni nu s-ar gândi în mod firesc la IKEA”

Uniunea Europeană încurajează statele membre să colaboreze mai strâns cu mediul de afaceri, ca parte a Strategiei Uniunii pentru Pregătire și Răspuns la Crize (Preparedness Union Strategy), lansată în martie 2025.

IKEA face parte din Coaliția Corporativă a Danemarcei pentru Pregătirea în Situații de Criză, o rețea care inventariază resursele pe care companiile private le pot pune la dispoziție în caz de urgență, de la paturi și provizii alimentare până la camioane și personal specializat.

„IKEA este un exemplu foarte bun, deoarece nimeni nu s-ar gândi în mod firesc să o includă pe o listă de resurse pentru situații de criză. […] Un magazin IKEA dispune de spațiu, mărfuri, facilități pentru prepararea hranei și generatoare”, a declarat Maja Broloes, directoarea executivă a rețelei.

Conceptul nu este doar unul teoretic. În timpul inundațiilor devastatoare ce au lovit Valencia în octombrie 2024, IKEA a transformat unul dintre magazinele sale într-un adăpost pentru peste 600 de persoane.

Retailerul a declarat că nu dispune de un program global de pregătire pentru situații de criză și că astfel de aranjamente sunt gestionate separat, la nivelul fiecărei țări.

Ce pregătiri fac alte țări pentru situații de urgență

Alți retaileri danezi se pregătesc la rândul lor pentru situații de urgență. Salling Group, cel mai mare operator de supermarketuri din Danemarca, deschide primul dintre cele 51 de magazine concepute să funcționeze timp de până la 48 de ore fără electricitate sau acces la internet.

Iar trendul depășește granițele Danemarcei.

Estonia obligă prin lege 300 de companii să mențină serviciile esențiale în timpul unei crize, în timp ce Finlanda dispune de o rețea de autorități, organizații neguvernamentale și companii responsabile de asigurarea securității aprovizionării.

În Polonia, anumite companii sunt obligate prin lege să permită forțelor armate să le folosească vehiculele, utilajele și proprietățile în cazul unei crize.