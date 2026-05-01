Țara importantă de la care Ucraina speră să primească în premieră arme

Relaxarea regulilor privind exportul de arme de către Japonia deschide calea unor discuții care ar putea duce, într-o zi, la furnizarea de echipamente militare japoneze pentru a ajuta Ucraina să reziste invaziei Rusiei, a declarat pentru Reuters ambasadorul Kievului la Tokyo.

„Acest lucru ne permite să discutăm”, a spus Yurii Lutovinov într-un interviu acordat la ambasada Ucrainei. „Teoretic, este un pas foarte mare înainte”, a adăugat acesta.

Mutarea de luna trecută a prim-ministrei Sanae Takaichi de a relaxa regulile privind exporturile – cea mai recentă schimbare a Japoniei față de poziția strict pacifistă adoptată după al Doilea Război Mondial – a stârnit un interes larg, în contextul în care conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu pun presiune asupra producției de armament din Occident.

Deși reforma menține controale asupra exporturilor către zone de conflict, aceasta permite excepții care servesc intereselor de securitate ale Japoniei, o prevedere de care Kievul speră să beneficieze.

Sprijinul Japoniei pentru Ucraina e deocamdată declarativ

Japonia a legat soarta Ucrainei de propria sa securitate, în contextul în care se confruntă cu creșterea puterii militare a Chinei. Având teritorii care se întind până la mai puțin de 110 km de Taiwan, guvernul de la Tokyo se teme că orice încercare a Beijingului de a prelua controlul asupra insulei guvernate democratic ar putea-o atrage într-un conflict.

La scurt timp după ce Rusia a declanșat războiul împotriva vecinului său mai mic în 2022, premierul nipon de atunci, Fumio Kishida, a avertizat că „Ucraina de astăzi ar putea fi Asia de Est de mâine”. El a aprobat cea mai amplă consolidare militară a Japoniei de la al Doilea Război Mondial, un plan pe care Takaichi l-a accelerat după preluarea funcției în octombrie anul trecut.

„Dacă Ucraina cade, va urma un efect de domino major”, a spus ambasadorul Lutovinov în interviul acordat Reuters. „De aceea regiunea Indo-Pacific și continentul european sunt inseparabile din punctul de vedere al securității noastre”, a adăugat diplomatul ucrainean.

Takaichi nu a indicat public că ar susține exportul de arme către Ucraina. Ea i-a spus președintelui Volodimir Zelenski, în noiembrie, că „Japonia este alături de Ucraina” și că sprijină „eforturile acesteia pentru obținerea unei păci juste și durabile” cât mai curând posibil, potrivit unui rezumat al convorbirii telefonice publicat de biroul său.

Ministerul de Externe al Japoniei a precizat într-un email transmis agenției Reuters că „Japonia nu intenționează în prezent să transfere arme”.

Sanae Takaichi la o reuniune ministerială pe 3 februarie 2026, FOTO: Taketo Oishi / AP / Profimedia

Ce ar putea obține Ucraina din partea Japoniei

La fel ca alte țări interesate de echipamentele militare japoneze, Ucraina ar trebui să încheie un acord cu Tokyo privind transferul de tehnologie în domeniul apărării și al echipamentelor. Japonia a încheiat astfel de acorduri cu 18 țări, printre care Germania, Australia, Filipine și Vietnam.

Lutovinov a spus că Ucraina procedează cu prudență, din cauza sensibilității subiectului exporturilor japoneze de armament și tehnologie militară.

Însă diplomatul crede că, pe termen mai scurt, Japonia ar putea contribui la finanțarea dezvoltării unui sistem de apărare aeriană pentru Ucraina, care ar reduce dependența de rachetele Patriot fabricate în Statele Unite, aflate în cantități tot mai limitate după ce conflictul din Orientul Mijlociu a dus la folosirea lor în număr mare.

„Avem toate capacitățile industriale necesare pentru producție. Dar avem nevoie de investiții. Avem nevoie de fonduri”, a spus el.

În plus, companiile japoneze ar putea ajuta Ucraina să își diversifice sursele de componente electronice și microcomponente necesare pentru miile de drone pe care le-a desfășurat pe linia frontului. Ucraina este deocamdată puternic dependentă de livrări din China la acest capitol.

Administrația Takaichi intenționează să prezinte anul acesta o strategie de apărare și un plan de achiziții militare, care ar urma să prevadă o creștere semnificativă a numărului de drone aeriene, navale și terestre, de tipul celor utilizate de Kiev pentru a respinge atacurile rusești.

„Nu suntem o țară care doar cere. Suntem o țară care va oferi, de asemenea”, a spus Lutovinov. „Tehnologia Japoniei și experiența Ucrainei, dacă le putem combina, ar duce la un produs de înaltă clasă”, a conchis acesta.