Țara importantă pe care câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace a acuzat-o de genocid anul trecut

Comitetul Nobel norvegian a anunțat vineri că jurista și judecătoarea sud-africană Navanethem „Navi” Pillay este laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2026, la un an după ce o comisie condusă de aceasta a formulat acuzații grave privind comiterea unor acte de genocid în Orientul Mijlociu.

The Times of Israel amintește vineri după-amiaza că Pillay a ocupat anterior funcția de președintă a Comisii Internaționale Independente de Anchetă a Organizației Națiunilor Unite privind Teritoriile Palestiniene.

Comisia a fost condusă de Pillay de la înființarea sa în 2021 până anul trecut, când misiunea ONU a prezentat un raport de 72 de pagini care a concluzionat că există motive întemeiate pentru a crede că Israelul a comis și continuă să comită patru dintre cele cinci acte de genocid definite în Convenția privind genocidul din 1948.

Raportul a acuzat Israelul că a comis un „genocid” în Gaza, în încercarea de a-i „distruge pe palestinieni”.

Pillay a demisionat înainte de publicarea raportului, citând motive personale, însă afirma la momentul respectiv că acesta arată „existența intenției de a-i distruge pe palestinieni în Gaza prin acte care îndeplinesc criteriile stabilite în Convenția privind genocidul”.

Presa israeliană mai amintește că Pillay a fost Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului în perioada 2008–2014, timp în care a criticat frecvent acțiunile Israelului.

În 2014, peste 100 de membri ai Congresului SUA au semnat o scrisoare adresată lui Pillay în care denunțau ceea ce ei numeau „părtinirea” Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (UNHRC) împotriva Israelului, sub conducerea acesteia.

Aceștia au afirmat că organismul „pur și simplu nu poate fi luat în serios ca organizație pentru drepturile omului” atât timp cât investiga Israelul, dar nu și Hamas.

Navi Pillay a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2026 pentru eforturile sale de promovare a dreptului internațional

Comitetul Nobel norvegian a declarat vineri că Pillay, în vârstă de 85 de ani, a fost recompensată cu Premiul Nobel „pentru eforturile sale de promovare a păcii și a dreptului internațional”.

„Angajamentul lui Navi Pillay față de principiile juridice universale și busola sa morală fermă au rămas constante de-a lungul unei îndelungate cariere. Un fir comun leagă activitatea sa timpurie de apărare a lui Nelson Mandela și a altor persoane care s-au opus apartheid-ului de activitatea sa ulterioară în calitate de judecătoare în unele dintre cele mai importante procese internaționale ale vremurilor noastre”, notează Comitetul Nobel norvegian în comunicatul în care a anunțat laureatul de anul acesta.

„Navi Pillay a tras la răspundere state și lideri naționali și a adus speranță victimelor violenței și conflictelor. În toate funcțiile pe care le-a ocupat, a subliniat responsabilitatea indivizilor și a statelor de a respecta principiul statului de drept”, subliniază Comitetul de la Oslo.

„Într-o perioadă marcată de provocări existențiale – inclusiv de mai multe războaie și conflicte decât a cunoscut lumea de multă vreme -, dreptul internațional nu mai este doar un complement al păcii și securității. Este o necesitate absolută”, mai afirmă acesta.