Țara în care anul acesta au ars deja 2 milioane de hectare de pădure

Aproximativ 1,9 milioane de hectare de pădure au ars în Indonezia între ianuarie și sfârșitul lunii septembrie a acestui an, a anunțat luni o organizație de monitorizare care analizează imagini din satelit, citată de France Presse.

Această cifră, echivalentă cu a 12-a parte din suprafața României, reprezintă o estimare conservatoare, în parte deoarece fumul a îngreunat analiza din satelit, potrivit lui David Gaveau, fondatorul site-ului de monitorizare a defrișărilor Nusantara Atlas.

Guvernul indonezian nu a furnizat cifre oficiale privind suprafețele arse de la anunțul său de la sfârșitul lunii iulie, conform căruia 202.000 de hectare fuseseră devastate.

Potrivit lui Gaveau, amploarea reală a incendiilor este probabil mult mai mare decât cele 1.916.588 de hectare arse pe care organizația sa le-a estimat până în prezent.

„Estimarea noastră privind zonele arse este conservatoare din două motive. În primul rând, excludem urmele de incendiu mai mici de 6,25 hectare (…) În al doilea rând, alegem să evităm în primul rând detectările eronate”, a precizat el.

Anul acesta, calculul a fost afectat și de fumul dens care a întunecat uneori imaginile din satelit.

„Suprafața totală arsă declarată subestimează, așadar, suprafața reală arsă”, a precizat el.

Cu toate acestea, datele din Nusantara Atlas arată că suprafața arsă la sfârșitul lunii septembrie a acestui an a fost cu 38 % mai mare decât cea înregistrată în aceeași perioadă a anului 2019.

Sateliții utilizați de sistemul de monitorizare nu erau disponibili în timpul incendiilor violente din 2015, astfel încât nu există date comparabile.

Însă, potrivit lui Gaveau, „situația este probabil la fel de gravă. Dacă ne uităm la numărul brut de focare de incendiu, tendința rămâne una ascendentă”.