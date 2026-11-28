Angajații din sectorul public nu vor mai putea purta însemne religioase, inclusiv hijabul și cruciulița, în urma unei hotărâri luate de judecători.

Decizia luată vineri de Curtea Supremă a Canadei a confirmat în mare parte o lege adoptată în provincia Quebec în urmă cu șapte ani, care impune această interdicție, potrivit BBC News.

Actul normativ, cunoscut sub numele de Legea 21, vizează angajații statului din domenii precum învățământul public, poliția sau justiția.

Măsura a fost contestată în instanță de mai multe organizații și grupuri profesionale, printre care profesoare musulmane, sikh și catolice, care au susținut că le încalcă drepturile fundamentale.

Quebecul a adoptat legea în baza unei prevederi unice din Constituția Canadei, numită „clauza derogatorie”, o portiță juridică ce le permite guvernelor provinciale să treacă peste anumite drepturi, precum libertatea religioasă, scrie sursa citată.

Hotărârea Curții Supreme este una dintre cele mai urmărite din istoria Canadei, cu un impact care se va resimți atât în Quebec, cât și în întreaga țară.

Premierul Mark Carney a comentat verdictul la postul public CBC și a declarat că guvernul său va analiza implicațiile deciziei. El a adăugat că este important ca toate parlamentele „să respecte drepturile și libertățile tuturor canadienilor, inclusiv ale celor din rândul minorităților”.

Singura excepție admisă de instanță

Deși a confirmat în mare parte validitatea Legii 21, Curtea Supremă a stabilit că aceasta încalcă drepturile democratice într-un singur punct: interdicția aplicată aleșilor din parlamentul provinciei Quebec de a-și acoperi fața din motive religioase.

În același timp, trei dintre cei șapte judecători au formulat opinii separate și au arătat că actul normativ încalcă libertatea religioasă, libertatea de exprimare și dreptul la egalitate prevăzute de Carta canadiană a drepturilor și libertăților.

Reacții din Quebec

Grupurile pentru apărarea libertăților civile din Quebec au criticat Legea 21. Reprezentanții acestora au susținut că actul normativ le afectează în mod disproporționat pe femeile musulmane care poartă hijab și le-a exclus din domenii importante ale vieții publice din provincie.

Stephen Brown, directorul executiv al Consiliului Național al Musulmanilor Canadieni, a calificat legea drept „discriminatorie” și a criticat hotărârea instanței.

„Categorii întregi de persoane sunt acum excluse din sectoare întregi de angajare, nu din cauza a ceea ce au făcut, ci din cauza a ceea ce sunt”, a spus el.

Președintele Consiliului școlar englez din Montreal, unul dintre principalele grupuri care contestă legea, a declarat că instituția este „evident foarte dezamăgită” de verdict. „Nu a fost rezultatul pe care îl speram”, le-a spus Ortona reporterilor. „Însă ne consolează multe dintre afirmațiile făcute de instanță.”

De cealaltă parte, autoritățile din Quebec au susținut că legea apără caracterul laic al provinciei, considerat esențial pentru identitatea sa.

La începutul acestui an, Quebecul a extins aceste reguli și la creșele subvenționate sau la instituțiile postliceale și a interzis rugăciunea în public, sub sancțiunea amenzilor.

Liderul Blocului Québécois, un partid federal care militează pentru suveranitatea Quebecului, a afirmat că hotărârea de vineri confirmă dreptul provinciei de a-și proteja valorile.

„Acum, mai mult ca oricând, suntem în măsură să mergem mai departe cu păstrarea elementelor care definesc profund natura distinctă a societății din Quebec”, a declarat Blanchet.