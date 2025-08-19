Țara în care OpenAI a lansat cel mai ieftin abonament pentru ChatGPT 

OpenAI a introdus, marți, în India, ChatGPT Go, un nou plan de abonament la prețul de 399 de rupii pe lună (4,57 dolari), cea mai ieftină ofertă a companiei de până acum și una menită să întărească prezența pe a doua cea mai mare piață a sa după numărul de utilizatori, potrivit CNBC.

Planul oferă acces extins la cel mai recent model GPT‑5 și la alte funcții suplimentare la un cost mai redus, se arată într-un comunicat al OpenAI.

Nick Turley, șeful echipei ChatGPT, a scris pe platforma X că abonamentul oferă utilizatorilor o limită de mesaje de 10 ori mai mare, posibilitatea de a genera imagini, încărca fișiere și beneficia de memorie dublă comparativ cu versiunea gratuită.

ChatGPT Go este considerabil mai ieftin și decât celelalte planuri de abonamente disponibile în India: ChatGPT Plus, la 20 de dolari pe lună și ChatGPT Pro, la 200 de dolari pe lună.

Noul plan de abonament vine pe fondul tentativelor OpenAI de a câștiga noi clienți pe piața indiană, una dintre cele mai importante pentru companie.