Țara internetului rapid profită prea puțin de avantajele Cloud-ului. Cinci avantaje ale Cloud-ului pentru companiile românești

Romania ocupă primul loc in Uniunea Europeană in ceea ce privește acoperirea cu rețele de internet prin fibră optică, inclusiv in mediul rural, însă companiile locale rămân mult în urma celor din Uniunea Europeană atunci când vine vorba despre utilizarea serviciilor Cloud. Potrivit datelor Eurostat pentru 2025, doar 24,9% dintre întreprinderile românești cu cel puțin zece angajați folosesc servicii Cloud plătite, comparativ cu 52,7% la nivelul Uniunii Europene. În Finlanda, proporția se apropie de 80%.

Diferența devine importantă într-o piață mai competitivă, în care activitatea companiilor depinde din ce în ce mai mult de tehnologie. Sistemele informatice susțin vânzările, relațiile cu clienții, producția, logistica și operațiunile financiare. În același timp, firmele trebuie să gestioneze volume mai mari de date, să își protejeze infrastructura împotriva atacurilor cibernetice și să răspundă rapid schimbărilor din piață.

„Cloud-ul oferă soluții pentru multe dintre provocările actuale ale companiilor, însă adoptarea sa presupune mai mult decât mutarea unor aplicații de pe serverele proprii în infrastructura unui furnizor Este o decizie strategică, ce influențează modul în care o organizație investește în tehnologie, își optimizează resursele și asigură continuitatea operațiunilor”, declară Silviu Dumitru, director comercial GTS Telecom– furnizor de soluții Cloud.

Utilizarea Cloud-ului în România, în creștere, dar departe de media europeană

Datele Eurostat arată că utilizarea serviciilor Cloud în România a crescut de la 18,4% în 2023 la 24,9% în 2025. Cu toate acestea, decalajul față de media europeană rămâne considerabil. Această evoluție se reflectă și în relația dintre furnizorii de servicii IT și companiile locale.

„ Observăm un interes tot mai mare din partea companiilor pentru migrarea integrală a infrastructurii IT în Cloud sau pentru externalizarea anumitor componente. În multe cazuri, această tranziție începe gradual, prin migrarea unei aplicații sau a unui serviciu, iar beneficiile concrete obținute încurajează ulterior extinderea către alte zone ale infrastructurii IT, explică Silviu Dumitru.

Indicatorul Eurostat include servicii precum găzduirea aplicațiilor, stocarea datelor, e-mailul sau programele de business accesate prin internet. Prin urmare, nu toate companiile care folosesc Cloud au renunțat la serverele proprii, iar utilizarea unui astfel de serviciu nu presupune automat modernizarea întregii infrastructuri IT.

Totuși, datele arată că multe companii românești utilizează într-o măsură mai redusă tehnologiile Cloud decât cele din alte state europene. Comisia Europeană a semnalat în rapoartele sale privind digitalizarea României nivelul scăzut de adoptare a tehnologiilor avansate în mediul de afaceri și necesitatea accelerării acestui proces.

Presiunea pentru modernizare crește și din alte direcții. Implementarea Directivei NIS2 aduce cerințe mai stricte de gestionare a riscurilor cibernetice pentru organizațiile vizate, inclusiv în ceea ce privește continuitatea activității și securitatea lanțurilor de aprovizionare. Pentru companiile care furnizează produse sau servicii unor grupuri internaționale, capacitatea de a demonstra că își protejează sistemele și datele devine tot mai importantă în relațiile comerciale.

În paralel, inteligența artificială începe să fie integrată în tot mai multe procese de business, de la analiza datelor și automatizarea activităților repetitive până la relația cu clienții. Pe măsură ce aceste aplicații se dezvoltă, crește și nevoia de infrastructură IT flexibilă, capabilă să susțină cerințe noi fără investiții majore în echipamente la fiecare etapă.

Cinci avantaje ale Cloud-ului pentru companiile românești

Resurse IT adaptate ritmului afacerii

Infrastructura IT proprie presupune planificarea din timp a capacității de procesare și stocare. Achiziția de servere necesită o investiție inițială, iar extinderea infrastructurii poate implica echipamente suplimentare, timp de instalare și configurare.

În Cloud, resursele de procesare, memorie și stocare pot fi ajustate în funcție de necesități, în limitele serviciului contractat. O companie aflată în expansiune poate suplimenta capacitatea fără să achiziționeze de fiecare dată servere noi. La fel de important, în perioadele de activitate redusă, anumite resurse pot fi diminuate, evitând menținerea unei infrastructuri supradimensionate. Acest avantaj este relevant inclusiv pentru companiile care trec prin reorganizări sau care au nevoie să își controleze mai atent cheltuielile.

Prin serviciile sale de Cloud public, GTS Telecom oferă companiilor acces la resurse virtualizate de procesare și stocare, care pot fi extinse în funcție de cerințele aplicațiilor. Pentru organizațiile care au nevoie de un mediu dedicat, compania pune la dispoziție și soluții customizate de Private Cloud.

Flexibilitatea nu elimină însă necesitatea administrării atente a costurilor. Resursele contractate, dar utilizate ineficient, pot genera cheltuieli inutile, motiv pentru care dimensionarea și monitorizarea consumului rămân importante.

“Gestionarea unei infrastructuri IT proprii presupune nu doar investiții inițiale semnificative, ci și o planificare atentă a capacității de procesare și stocare. În contextul geopolitic actual, marcat de conflicte armate, perturbări ale lanțurilor globale de aprovizionare și disponibilitatea limitată a anumitor componente electronice, piața hardware se confruntă cu fluctuații importante de preț și, mai ales, cu termene de livrare tot mai greu de anticipat. În acest context, Cloud-ul devine o alternativă tot mai atractivă, oferind companiilor posibilitatea de a accesa rapid resurse IT, de a-și adapta capacitatea la nevoile reale ale businessului și de a reduce dependența de ciclurile de achiziție și livrare a echipamentelor” – menționează Silviu Dumitru.

Capacitatea de a gestiona vârfurile de activitate

Pentru un magazin online, perioada Black Friday poate însemna trafic de câteva ori mai mare decât într-o zi obișnuită. Campaniile de Crăciun, lansările de produse sau promoțiile pot genera, de asemenea, creșteri bruște ale numărului de utilizatori.

Dacă infrastructura nu dispune de suficiente resurse, creșterea traficului poate duce la încărcarea lentă a aplicațiilor, erori sau întreruperi. Pentru un comerciant online, astfel de probleme se pot traduce direct în comenzi pierdute și clienți nemulțumiți.

O arhitectură Cloud proiectată pentru scalare permite alocarea de capacitate suplimentară în perioadele aglomerate, inclusiv automat, atunci când serviciile și aplicațiile sunt configurate corespunzător.

Companiile își pot astfel pregăti infrastructura pentru perioadele de vârf fără să mențină permanent întreaga capacitate necesară doar câteva zile sau săptămâni pe an.

Extinderea rapidă pe piețe noi și dezvoltarea serviciilor

Deschiderea de operațiuni într-o altă țară, lansarea unei platforme digitale sau integrarea unei companii achiziționate aduc adesea cerințe IT suplimentare. Infrastructura trebuie extinsă, utilizatorii au nevoie de acces la aplicații, iar datele trebuie administrate în condiții de securitate.

Serviciile de cloud reduc timpul necesar pentru punerea la dispoziție a resurselor IT și permite testarea unor proiecte înainte ca o companie să decidă investiții mai ample.

Acest avantaj devine relevant și pentru companiile care introduc aplicații bazate pe inteligență artificială. Accesul flexibil la resurse de procesare și stocare poate susține dezvoltarea și testarea unor servicii noi, fără achiziția imediată a unei infrastructuri dedicate.

Beneficiile depind însă de arhitectura aleasă, de disponibilitatea serviciilor în regiunile geografice relevante și de cerințele privind localizarea și transferul datelor.

Pentru companiile care își păstrează anumite aplicații pe infrastructura proprie, dar au nevoie de resurse suplimentare pentru proiecte noi, o soluție hibridă poate reprezenta o alternativă la migrarea integrală.

Acces la infrastructură și expertiză de securitate

Atacurile cibernetice reprezintă un risc pentru companii indiferent dacă acestea își găzduiesc sistemele intern sau în Cloud. Diferența poate apărea în resursele disponibile pentru prevenirea, identificarea și gestionarea incidentelor.

Pentru o companie cu o echipă IT restrânsă, administrarea actualizărilor, monitorizarea infrastructurii, controlul accesului și protejarea copiilor de siguranță pot deveni dificil de gestionat.

„Multe companii au echipe IT foarte competente, dar care trebuie să acopere un număr mare de responsabilități. În astfel de situații, colaborarea cu un furnizor specializat le permite să beneficieze de infrastructură administrată profesional și de expertiză suplimentară, fără să fie nevoie să dezvolte intern toate aceste competențe. Astfel, echipele interne se pot concentra pe core business-ul companiei respective si, in final, pot contibui la cresterea profitabilitatii, in loc sa isi concentreze eforturile doar spre a oferi stabilitate”, explică Silviu Dumitru.

În funcție de riscurile identificate, infrastructura Cloud poate fi completată cu servicii dedicate de protecție. GTS Telecom oferă un portofoliu extins de soluții de securitate cibernetică, care răspund unor nevoi diverse de protecție a infrastructurii IT. Acesta include servicii precum Firewall as a Service (FWaaS), pentru controlul și securizarea traficului de rețea, Anti-DDoS, pentru protecția împotriva atacurilor care vizează disponibilitatea serviciilor și Web Application Firewall (WAF), destinat protejării aplicațiilor web împotriva amenințărilor cibernetice. Complementar, soluțiile SIEM (Security Information and Event Management) permit colectarea și corelarea evenimentelor de securitate pentru identificarea potențialelor incidente, în timp ce serviciile SOC și solutiile implementate si gestionate de SIEM, XDR si Service Management asigură monitorizarea continuă, detectarea avansată a amenințărilor și intervenția specializată în cazul incidentelor de securitate

Aceste servicii sunt relevante în contextul NIS2, care pune accent pe gestionarea riscurilor și pe implementarea unor măsuri de securitate proporționale cu activitatea organizației.

Utilizarea Cloud-ului nu garantează însă conformitatea cu cerințele legislative. Companiile trebuie să înțeleagă ce responsabilități revin furnizorului și care rămân în sarcina lor, inclusiv pentru configurarea aplicațiilor, gestionarea accesului și protecția datelor. GTS Telecom sprijină companiile în procesul de aliniere la cerințele de conformitate și de consolidare a securității cibernetice, prin servicii de IT Maturity Assessment, consultanță NIS2 și CISO as a Service. Acesta din urmă oferă organizațiilor acces la expertiză strategică în securitate cibernetică, fără a fi necesară recrutarea unui specialist dedicat, contribuind la definirea politicilor de securitate, evaluarea și gestionarea riscurilor, coordonarea inițiativelor de protecție și alinierea la cerințele de reglementare

Continuitatea activității în cazul incidentelor

Un incendiu, o avarie electrică, o inundație sau un cutremur pot afecta serverele instalate într-o clădire de birouri ori într-un spațiu tehnic care nu a fost proiectat pentru găzduirea infrastructurii critice.

Pentru companiile din România, unde riscul seismic este o preocupare reală, protejarea infrastructurii și recuperarea datelor după un incident merită o atenție specială.

Centrele de date profesionale dispun, în funcție de proiectare și de nivelul de redundanță, de sisteme dedicate de alimentare electrică, răcire, detecție și stingere a incendiilor, precum și de măsuri de control al accesului fizic.

GTS Telecom operează centre de date în București și Cluj-Napoca, în care companiile pot găzdui infrastructură IT în condiții specializate. Utilizarea unor astfel de facilități reduce o parte dintre riscurile asociate serverelor amplasate în sediile obișnuite ale companiilor.

Pentru continuitatea operațională sunt însă necesare și măsuri suplimentare, precum copii de siguranță, replicarea datelor și planuri de recuperare în caz de dezastru. Simpla mutare a aplicațiilor în Cloud nu elimină riscul întreruperilor, mai ales dacă toate sistemele depind de o singură locație.

Pentru aceste situații, GTS Telecom oferă servicii de Backup as a Service, pentru realizarea și recuperarea copiilor de siguranță, și Disaster Recovery as a Service, care susține restaurarea sistemelor și reluarea activității după incidente majore. Aceste servicii pot completa inclusiv infrastructuri hibride, în care o parte dintre aplicații și date rămân pe serverele proprii ale companiei.

Când merită o companie să treacă în Cloud?

Cloud-ul a devenit o componentă esențială a strategiilor de modernizare IT, oferind companiilor flexibilitatea de a-și adapta infrastructura la ritmul de dezvoltare al businessului. Adoptarea sa nu presupune însă renunțarea completă la infrastructura existentă. Dimpotrivă, integrarea serviciilor Cloud cu servere dedicate, soluții de colocare sau infrastructuri deja deținute poate reprezenta o abordare eficientă, care valorifică investițiile anterioare și facilitează tranziția către tehnologii moderne.

Alegerea arhitecturii potrivite trebuie să pornească de la obiectivele de business, cerințele aplicațiilor și nevoia de flexibilitate, securitate și continuitate operațională. Dincolo de comparația costurilor directe, companiile trebuie să ia în calcul și beneficiile pe termen lung: reducerea investițiilor inițiale în echipamente, accesul rapid la resurse suplimentare, simplificarea administrării infrastructurii și capacitatea de a răspunde mai rapid schimbărilor din piață.

În acest context, furnizorii de cloud local, precum GTS Teleocm, sprijină organizațiile în identificarea și implementarea celor mai potrivite soluții, printr-un portofoliu integrat de servicii Cloud public și privat, colocare, servere dedicate, securitate cibernetică și continuitate operațională. Această abordare permite construirea unor arhitecturi hibride, adaptate nevoilor fiecărei companii, fără a compromite investițiile deja realizate.

România dispune de o infrastructură de conectivitate foarte bine dezvoltată, ceea ce reprezintă un avantaj important pentru accelerarea adopției Cloud-ului. Reducerea decalajului față de media europeană nu este doar o chestiune de modernizare tehnologică, ci și o oportunitate de creștere a competitivității companiilor românești.

Într-un mediu economic caracterizat de schimbări rapide și presiune constantă asupra costurilor, capacitatea de a implementa rapid noi servicii, de a scala resursele și de a asigura continuitatea operațiunilor poate face diferența între companiile care reacționează la schimbare și cele care reușesc să o transforme într-un avantaj competitiv.

Cloud-ul nu mai trebuie privit doar ca o alternativă la infrastructura tradițională, ci ca un instrument strategic prin care companiile își pot accelera dezvoltarea, își pot optimiza investițiile și își pot construi un business mai agil și mai rezilient.

Articol susținut de GTS