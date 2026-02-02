O țară vecină cu România anunță că următoarea sa paradă militară va include mii de roboți înarmați – cu ajutor din China

Liderul Serbiei a spus că țara sa va lua exemplu de la Beijing, unde a văzut roboți care asigură controlul la frontieră, roboți cu roți sau fără roți, „care pot face orice îți trece prin cap și pot fi înarmați”, potrivit site-ului sârb Tanjug.

Președintele sârb Aleksandar Vucic a anunțat luni că următoarea paradă militară a Serbiei va include mii de roboți înarmați și că va solicita președintelui chinez Xi Jinping sprijinul Chinei în această privință, informează site-ul sârb Tanjug, citat de Agerpres.

Vucic a vorbit cu reporterii la o prezentare a roboților fabricați de compania chineză AGIBOT Innovation.

„Un detaliu mi-a atras atenția la prezentare, imediat ce au spus că au și roboți mai mari, care pot transporta fiecare 100 kg – deoarece aceștia pot transporta 10, 20, 30 kg – ceea ce înseamnă că pot transporta camere și pot lucra, ceea ce fac deja în China: controlul la frontieră, există versiuni (robotice) cu roți pe drumuri, există versiuni fără roți care pot sări peste obstacole și pot face orice îți trece prin cap și pot fi înarmate”, a spus Vucic.

„Așadar, la următoarea noastră paradă militară, vom avea mii de roboți și vom oferi securitate suplimentară țării noastre”, a adăugat președintele.

Vucic a mai declarat că există un plan ca industria aplicațiilor de inteligență artificială din Serbia să aibă la dispoziție o forță de muncă de 8.000 de angajați până în 2030.

El a spus de asemenea că Serbia ar putea deveni în acest an prima țară din Europa care începe să producă roboți umanoizi.

„În acest an, în următoarele câteva luni, putem demara una dintre cele mai mari investiții din Serbia și putem deveni prima țară din Europa care produce astfel de roboți”, a declarat Vucic, la centrul cultural chinez din Belgrad.

El a afirmat că roboții, inclusiv toate componentele lor, ar putea fi fabricați în Serbia.

„Este vorba despre inteligență artificială aplicată, nu doar despre software, ci și despre hardware”, a spus el.