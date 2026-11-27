Târgul de Crăciun din Piața Constituției din București se deschide vineri, la ora 17:00, și va putea fi vizitat până pe 27 decembrie. Tot diseară, de la ora 19.00, va fi aprins iluminatul festiv, conform Primăriei Capitalei.

„Diseară, de la ora 19.00, în Piața Constituției! Aducem vibe de Sărbătoare. 6 milioane de luminițe se vor aprinde”, a anunțat vineri Primăria Capitalei.

Luminițele de Crăciun vor fi aprinse pe 10 mari bulevarde centrale:

Bd. Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Magheru, Bd. Bălcescu, Bd. Lascăr Catargiu,

Bd. Aviatorilor, Bd. Regele Mihai I, Șos. Kiseleff, Calea Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, dar și Piața Romană.

Aprinderea iluminatului festiv dă, oficial, startul celui mai mare târg de Crăciun din Capitală.

Ajuns la cea de-a 19-a ediție, Târgul de Crăciun din București este organizat prin ARCUB, pe o suprafață de peste 20.000 de metri pătrați, potrivit unui comunicat de presă citat de Agerpres.

În Piața Constituției au fost amenajate 133 de căsuțe, în care vor fi comercializate produse alimentare tradiționale, dulciuri, băuturi de sezon, decorațiuni, jucării și obiecte de artizanat.

Vizitatorii vor avea la dispoziție și o roată panoramică, un carusel și un trenuleț. În centrul târgului a fost amplasat un brad de 30 de metri înălțime, decorat cu 171.000 de beculețe LED.

Programul concertelor de la Târgul de Crăciun din București

În primele cinci zile ale târgului, între 27 noiembrie și 1 decembrie, în Piața Constituției vor avea loc concerte și spectacole, inclusiv unele dedicate Zilei Naționale a României.

Potrivit programului publicat de ARCUB, concertele vor avea loc după următorul orar:

Vineri, 27 noiembrie:

18:00 – Corul de Copii Radio;

19:00 – Alina Sorescu & Picii lu’ Soreasca;

20:00 – Fuego;

21:00 – Zdob și Zdub.

Sâmbătă, 28 noiembrie:

18:30 – The Kryptonite Sparks;

19:30 – Toulouse Lautrec;

20:30 – Bere Gratis & Gheorghe Zamfir.

Duminică, 29 noiembrie:

19:00 – Alexandra Ungureanu Band;

20:00 – OCS;

21:00 – Vunk.

Luni, 30 noiembrie:

19:00 – Shining Stars by Amalia Niță;

20:00 – Nadir;

21:00 – Loredana & Banda Agurida.

Marți, 1 decembrie:

19:00 – Florin Grigore & Star Music Band;

19:45 – Valeria Arnăutu și Grupul Vocal „Vlăstarele Cântecului Românesc”;

20:30 – Spectacolul „Cu România în suflet”, cu Ioana Maria, Doinița și Ionuț Dolănescu, Orchestra „Rapsozii Moldovei” și alți invitați.

Concertele și spectacolele vor continua și în weekendurile din decembrie, de vineri până duminică.

Programul de vizitare a Târgului de Crăciun din Piața Constituției

Târgul va fi deschis zilnic, până pe 27 decembrie, după următorul program:

Vineri, 27 noiembrie, în ziua deschiderii: 17:00–22:00;

Luni – vineri: 12:00–22:00;

Sâmbătă – duminică: 10:00–22:00.

Roata panoramică, trenulețul și caruselul vor funcționa în același interval orar.

Casa lui Moș Crăciun va fi deschisă în perioada 4-27 decembrie. Aici vor fi organizate activități pentru copii, care îl vor putea întâlni pe Moș Crăciun în perioada 12-24 decembrie.

Restricții de circulație în centrul Capitalei

Pe durata Târgului de Crăciun, circulația rutieră va fi restricționată în centrul Capitalei, iar trei linii de autobuz vor avea trasee modificate, a anunțat miercuri Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), citată de Agerpres.

Restricțiile vor fi aplicate între orele 16:00 și 02:00, în următoarele perioade:

27 noiembrie – 1 decembrie;

4–6 decembrie;

11–13 decembrie;

18–27 decembrie.

Traficul va fi restricționat pe Bulevardul Unirii, între Bulevardul I.C. Brătianu și Piața Constituției, inclusiv pe cele două bretele adiacente, și pe Bulevardul Libertății, între Calea 13 Septembrie și Bulevardul Națiunile Unite.

În aceste intervale, autobuzele liniilor 63 și 385, precum și cele ale liniei de noapte N101 vor circula pe trasee modificate. În cazul liniei 385, modificarea vizează doar sensul de mers către Piața Sf. Vineri.