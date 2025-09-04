Țările europene trebuie să elibereze documente potrivite identității de gen declarate, a spus avocatul general al CJUE

Statele membre ale UE au obligația de a elibera documente conforme cu identitatea de gen a persoanei în cauză, a apreciat joi avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene într-un caz privind Bulgaria.

Curtea a fost sesizată pentru aviz de către justiția bulgară, după ce autoritățile locale au refuzat să elibereze documente de identitate care să recunoască statutul feminin al unei femei transgender, care a demarat o acțiune legală în 2017.

„Reglementarea bulgară, astfel cum este interpretată de instanțele naționale, nu prevede posibilitatea unei astfel de schimbări de sex, nume și număr de identificare personală care figurează în actele de stare civilă în acest tip de situație”, a subliniat avocatul general.

În concluziile sale prezentate joi, acesta propune Curții să se pronunțe că dreptul Uniunii se opune unei reglementări naționale „care nu permite recunoașterea juridică a schimbării identității de gen a cetățenilor săi, inclusiv în absența unui tratament chirurgical de schimbare de sex, precum și schimbarea numelui și a numărului lor de identificare personală”.

Subordonarea obținerii documentelor de identitate conforme cu genul la o dovadă chirurgicală „ar aduce atingere, în special, dreptului la integritatea persoanei și dreptului la respectarea vieții private”, a insistat avocatul general al CJUE.

El a adăugat că nerecunoașterea identității reclamantei îi cauzează „inconveniente cotidiene, în special în ceea ce privește găsirea unui loc de muncă” și o privează de dreptul garantat de UE la libera circulație în cadrul Uniunii.

Într-o reacție pe Facebook, Denitsa Lyubenova, avocată a persoanei în cauză, a declarat că așteaptă „decizia finală a CJUE, dar nu avem nicio îndoială că aceasta va urma logica avocatului general și va pune capăt interdicției de a modifica sexul indicat pe documentele de identitate ale persoanelor transgender din Bulgaria”.

CJUE urmează să pronunțe hotărârea la o dată ulterioară. Curtea nu este obligată să urmeze concluziile avocatului general, dar avizele acestuia sunt respectate în majoritatea cazurilor.

Zeci de proceduri similare sunt în prezent suspendate în Bulgaria, în așteptarea deciziei justiției europene.