Țările UE cer Comisiei o strategie comună în cazul expulzărilor de afgani / „Contacte exploratorii” cu talibanii

Comisia Europeană a indicat luni că desfășoară „contacte exploratorii” cu talibanii, în răspunsul la scrisoarea trimisă de 20 de state membre ale Uniunii Europene care îi cer să coordoneze o strategie pentru expulzarea afganilor aflați în situație nereglementată, transmit France Presse și Agerpres.

Statele respective cer Bruxellesului „soluții diplomatice și practice” care să permită expulzarea afganilor cărora le-au fost respinse cererile de azil în UE sau care au fost condamnați de justiție.

Dosarul este unul deosebit de delicat, dat fiind că implică dialog cu autoritățile talibane pe care UE nu le recunoaște.

„Statele membre, de la nord la sud, de la vest la est, se lovesc de același zid: nu putem să retrimitem afganii aflați în situație nelegală sau infractori, nici măcar după o condamnare”, afirmă acestea în scrisoarea comună, coordonată de Belgia.

Solicitată în această problemă, Comisia Europeană a afirmat că a angajat mai devreme în cursul anului „contacte exploratorii la nivel tehnic cu autoritățile de facto la putere în Afganistan” din 2021.

„Suntem în contact strâns cu statele membre în acest dosar”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei, Markus Lammert.

În plus față de Belgia, mai sunt foarte implicate în această problemă Germania și Austria.

Berlinul a procedat deja de două ori la expulzări în grup de afgani condamnați de justiția germană, expulzări puse în aplicare prin zboruri charter organizate de Qatar.

Alte capitale din UE cer acum progrese concrete, coordonate de Bruxelles.

„Ar putea fi vorba de a pune în comun resurse, de a organiza zboruri comune spre Afganistan”, a menționat ministrul suedez al imigrației, Johan Forssell, într-o discuție cu AFP. „Forma are puțină importanță, trebuie să găsim soluții comune”, a subliniat el.