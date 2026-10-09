Țările UE s-au înțeles în privința unei super-autorități: „Este proiectul generației noastre”

Vineri s-a ajuns la un acord în cadrul Uniunii Europene privind crearea unei super-autorități europene de supraveghere a piețelor financiare, o reformă considerată esențială pentru consolidarea economiei Vechiului Continent, transmite France Presse.

Miniștrii de finanțe, reuniți la Luxemburg, au aprobat un compromis, a anunțat Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului UE.

Acest acord, aprobat aproape în unanimitate (doar Belgia s-a abținut), prevede consolidarea resurselor ESMA, autoritatea europeană pentru piețe, care va fi însărcinată cu supravegherea marilor actori din sector, așa cum solicitase Parisul.

Totodată, acesta confirmă excluderea din sfera sa de competență a Deutsche Börse, operatorul Bursei din Frankfurt, așa cum solicitase Berlinul.

Ministrul german al Finanțelor, Lars Klingbeil, a salutat „un pas foarte important și semnificativ” pentru investiții și ocuparea forței de muncă în Europa, declarându-se „recunoscător că fiecare a făcut compromisuri”.

Reforma în cauză constă în consolidarea competențelor ESMA, cu sediul la Paris, care are în prezent doar un rol de coordonare, în detrimentul autorităților naționale de reglementare a piețelor bursiere, precum BaFin în Germania sau Autoritatea Piețelor Financiare (AMF) în Franța. În România bursa este sub umbrela Autorității de Supraveghere Financiară.

„Proiectul generației noastre”

Deși fusese deja susținut de marile economii europene, în frunte cu Franța și Germania, acest proiect de creare a unei autorități comune de supraveghere a piețelor bursiere a fost criticat de mai multe țări, printre care Irlanda și Luxemburg, care se tem că vor avea de pierdut, având în vedere ponderea semnificativă a sectorului financiar în economiile lor.

Însă, în ultimele luni, Irlanda a depus eforturi susținute pentru a ajunge la un compromis.

Pentru Comisia Europeană, care a prezentat această reformă la sfârșitul anului 2025, supravegherea centralizată a piețelor reprezintă o etapă indispensabilă pentru realizarea „Uniunii economiilor și investițiilor”.

Un plan ambițios care vizează dinamizarea economiei europene prin mobilizarea, în serviciul întreprinderilor, a mii de miliarde de euro din economii, care în prezent zac în conturi bancare.

Acest acord „reprezintă un pas important pentru aprofundarea Uniunii economiilor și investițiilor, care va consolida competitivitatea europeană pe termen lung”, a declarat ministrul irlandez Simon Harris.

„Este proiectul generației noastre”, „la fel de important precum a fost euro” la vremea respectivă, a subliniat în luna martie președinta AMF, Marie-Anne Barbat-Layani.

Mai trebuie totuși negociat și cu Parlamentul European

Reforma nu este încă pe deplin pusă pe roate: cele 27 de state membre vor trebui să negocieze încă un acord final, în aceiași termeni, cu Parlamentul European.

Europarlamentarii, la rândul lor, nu și-au stabilit încă poziția, dar Bruxellesul insistă ca proiectul să fie aprobat până la sfârșitul anului, în cadrul foii sale de parcurs „O Europă, O Piață”, care vizează finalizarea în regim de urgență a integrării pieței unice europene.

Acordul încheiat vineri a permis soluționarea ultimelor două chestiuni care rămăseseră până atunci nerezolvate.

Pe de o parte, Franța a obținut o consolidare a capacității decizionale a ESMA și o clarificare a relațiilor acesteia cu autoritățile bursiere naționale, pentru ca aceasta să poată acționa eficient, mai ales în caz de criză financiară.

Pe de altă parte, Germania a obținut ca operatorul Bursei din Frankfurt, grupul Deutsche Börse, să fie exclus din sfera de competență a ESMA, care va include platforme bursiere, camere de compensare, depozitari de valori mobiliare și se va extinde, de asemenea, la actorii din sectorul criptomonedelor.





