„Țarul frontierelor” lui Trump, acuzat că a primit mită de 50.000 de dolari într-o anchetă secretă a Departamentului de Justiție

„Țarul frontierelor” al președintelui Donald Trump, Tom Homan, a acceptat anul trecut o geantă cu 50.000 de dolari în numerar de la un agent FBI sub acoperire, într-o anchetă de corupție a Departamentului de Justiție al SUA care între timp a fost închisă, au declarat duminică două surse familiare cu situația, potrivit Reuters.

Conform acuzațiilor, Homan ar fi promis acordarea unor contracte guvernamentale legate de imigrație, odată cu intrarea sa în administrația Trump, în schimbul banilor, au precizat sursele, care au vorbit sub protecția anonimatului, invocând caracterul nepublic al investigației.

Directorul FBI, Kash Patel, a dispus închiderea investigației în cursul verii, a declarat una dintre surse. Tom Homan nu a putut fi contactat pentru comentarii.

„Această chestiune a apărut în timpul administrației anterioare și a fost supusă unei evaluări complete de către agenții FBI și procurorii Departamentului de Justiție. Aceștia nu au găsit nicio dovadă credibilă privind comiterea unei infracțiuni”, au transmis Patel și adjunctul procurorului general, Todd Blanche, într-o declarație publicată duminică.

„Resursele Departamentului trebuie să rămână concentrate asupra amenințărilor reale la adresa poporului american, nu asupra unor anchete fără fundament. În consecință, investigația a fost închisă”, se arată în declarație.

Ancheta privindu-l pe Homan a început în august 2024, spre finalul administrației președintelui Joe Biden, și a pornit dintr-o altă investigație pe teme de securitate națională, a precizat una dintre surse pentru Reuters.

În cadrul acelei anchete separate, ținta principală îl menționa în mod repetat pe Homan, afirmând că acesta ar primi mită în schimbul unor viitoare contracte guvernamentale, au spus cele două surse.

A fost organizată o operațiune sub acoperire, iar Homan a fost înregistrat în timp ce accepta o mită de 50.000 de dolari, într-o geantă, într-un restaurant din lanțul Cava, potrivit acelorași surse.

Reacția Casei Albe

Homan coordonează campania administrației Trump de deportări în masă a persoanelor aflate ilegal în Statele Unite. Casa Albă a precizat că acesta nu a fost implicat în atribuirea vreunui contract.

„Este un ofițer de carieră și un funcționar public dedicat, care face o treabă excepțională în numele președintelui Trump și al țării”, a declarat Abigail Jackson, adjuncta secretarului de presă al Casei Albe, într-un comunicat.

O investigație a unui mare juriu privind activitatea lui Homan, desfășurată în districtul vestic al statului Texas, se afla încă într-un stadiu incipient atunci când Trump a revenit la Casa Albă, în ianuarie, au spus sursele.

Emil Bove, care a fost adjunct interimar al procurorului general și este acum judecător federal, a fost informat despre caz în februarie, a declarat una dintre surse. În acea discuție, el și-ar fi exprimat nemulțumirea față de anchetă și ar fi spus că este un exemplu de operațiune a „statului paralel”, referindu-se la ideea că oficialii nealeși controlează în secret guvernul.

Declarația transmisă de Kash Patel și Todd Blanche a calificat ancheta drept „o investigație în mod evident politică” și „încă un exemplu despre modul în care Departamentul de Justiție condus de Biden și-a folosit resursele pentru a viza aliații președintelui Trump”.

Cine este Tom Homan

Homan a fost oficial în cadrul agenției U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) în timpul administrației Barack Obama și director interimar al instituției în primul mandat al lui Trump.

În perioada celor patru ani cât Trump a fost în afara puterii, Homan a condus o firmă de consultanță care ajuta companiile să obțină contracte guvernamentale legate de imigrație.

În operațiunea sub acoperire înregistrată, Homan ar fi spus că va păstra banii din mită într-un fond special până la finalizarea mandatului său în administrația Trump, potrivit uneia dintre surse.

La scurt timp după întâlnirea în care a criticat ancheta privind pe Homan, Bove a dispus separat renunțarea la acuzațiile de corupție împotriva primarului New York-ului, Eric Adams, ceea ce a determinat mai mulți procurori de carieră să își dea demisia. Totodată, Departamentul de Justiție a desființat în mare parte unitatea responsabilă de dosarele de corupție, care participase și la ancheta Homan.