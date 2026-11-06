Tatăl lui Meghan Markle, arestat de FBI. Acuzațiile grave care îl vizează pe Thomas Markle

Tatăl lui Meghan Markle, soția americană a prințului Harry, acuzat de deţinere de imagini cu caracter pedofil în Filipine, a fost arestat vineri în Florida, în sud-estul Statelor Unite, relatează mai multe publicații britanice și americane.

UPDATE: Thomas Markle este acuzat de „deţinere de material pornografic cu minori” şi urmează să fie adus în faţa instanţei, a confirmat într-un comunicat Departamentul american al Justiţiei, potrivit BBC.

Thomas Markle, în vârstă de 82 de ani, a fost arestat de agenți ai FBI – Poliția federală americană – la căminul de bătrâni din Florida în care locuiește, au relatat în special publicațiile britanice The Daily Mail și The Sun, care au publicat imagini cu acesta încătușat și așezat într-un scaun cu rotile, precum și ziarul american New York Post, transmite agenția France Presse.

Moment Thomas Markle is hauled away in cuffs after FBI swoop https://t.co/lLivlhW8jx — The Sun (@TheSun) November 6, 2026

Contactaţi de AFP, reprezentanţii FBI nu au făcut deocamdată declaraţii pe această temă.

Autorităţile mexicane au percheziţionat un spaţiu de depozitare închiriat de Thomas Markle, în cadrul unei anchete privind deţinerea de „materiale pornografice cu minori”, a informat luni pentru AFP parchetul din Mexic.

Săptămâna trecută, poliţia din Filipine a anunţat descoperirea unor imagini cu caracter pedofil într-o fostă reşedinţă a lui Thomas Markle, situată în această ţară din Asia de Sud-Est.

Poliția filipineză a precizat miercuri pentru AFP că trei carduri de memorie și un telefon mobil, predate de fiul lui Thomas Markle, conțineau imagini cu agresiuni sexuale comise asupra unor minori.

Thomas Markle a trăit în Mexic înainte să se mute în Cebu, un oraş din Filipine, în 2025. Ajuns între timp în Statele Unite, el a respins acuzaţiile formulate împotriva sa.

În octombrie, tabloidele britanice The Sun și Daily Mail au relatat că fiul lui Thomas Markle (Thomas Markle Jr, frate vitreg cu Meghan Markle) a descoperit imagini cu agresiuni sexuale asupra unor minori în timp ce scotocea prin niște cutii pe care le găsise în fosta locuință a tatălui său din Filipine.

Surse din cadrul poliției filipineze afirmau atunci că o anchetă „este în curs”, condusă de o brigadă pentru protecția femeilor și copiilor.

Markle Sr a respins acuzațiile, pe care le-a descris drept „o grămadă de minciuni”.

Ducesa de Sussex s-a declarat „profund tulburată” de aceste acuzații care îl vizează pe tatăl ei, cu care nu s-a mai întâlnit de mai mulți ani.

Ea a dezvăluit totodată că nu a permis niciun contact între tatăl ei și copiii săi în urma unor acuzații anterioare.

Meghan Markle a explicat că a aflat, în 2018, de existența unei scrisori trimise unității responsabile cu protecția membrilor familiei regale din cadrul poliției londoneze, care conținea „acuzații tulburătoare și îngrijorătoare” la adresa tatălui său.

„M-au asigurat că fac obiectul unei anchete”, a precizat ea.

Un purtător de cuvânt al poliției din Londra a confirmat ulterior că instituția „a primit, în ianuarie 2019, o scrisoare conținând o serie de acuzații privind presupuse infracțiuni comise în afara Regatului Unit”, care au generat „îngrijorări cu privire la siguranța ducesei de Sussex”.

„Scrisoarea a fost examinată și s-a decis transmiterea ei către biroul ducelui și ducesei de Sussex, pentru ca aceștia să ia cunoștință de conținutul ei”, a indicat acesta.

Cu toate acestea, „detaliile acuzațiilor conținute în scrisoare nu au fost comunicate altor servicii de poliție”, potrivit purtătorului de cuvânt.

Pe 24 octombrie, Poliția Metropolitană a anunțat că „reexaminează în prezent modul în care a fost tratat acest caz în 2019”, pentru a evalua în special dacă organismul britanic de supraveghere a poliției, Independent Office for Police Conduct (IOPC), ar trebui să se ocupe de acesta.

Tot atunci, un purtător de cuvânt al FBI a declarat că agenția americană era „la curent cu acuzațiile și că, dacă va fi cazul, va oferi sprijin autorităților filipineze”.

După șase ani petrecuți în Statele Unite, Meghan, prințul Harry, fiul cel mic al regelui Charles, și cei doi copii ai lor s-au întors, la sfârșitul lunii august, pentru a locui în Marea Britanie.

Cuplul a părăsit Regatul Unit în 2020, pe fondul tensiunilor cu familia regală, în cadrul căreia nu mai activează, de atunci, ca membri activi.

Actrița americană a rupt legăturile cu tatăl ei cu puțin timp înaintea căsătoriei cu prințul Harry, celebrate la castelul Windsor. Thomas Markle nu a asistat la ceremonie și nici fratele vitreg sau sora vitregă a lui Meghan. Doar mama ei, Doria Ragland, a fost prezentă.

Meghan Markle, într-o fotografie mai veche alături de tatăl său. Credit foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Fratele ducesei de Sussex spune că a găsit „cele mai îngrozitoare imagini” în posesia tatălui său

Materialele pornografice cu minori ar fi fost găsite în patru cutii mari, care conțineau „sute, dacă nu chiar mii” de astfel de imagini, a declarat Thomas Markle Jr pentru The Sun. Acesta a susținut că a găsit videoclipuri în care fete cu vârste de cel mult 10 sau 11 ani erau implicate în acte sexuale, precum și un videoclip de 15 minute cu fete dezbrăcate, pe vechiul telefon mobil al tatălui său.

„Calculatorul său era plin de rânduri întregi de pictograme, fiecare trimițând către cele mai îngrozitoare materiale de abuz asupra copiilor pe care ți le-ai putea imagina. Cele mai îngrozitoare dintre cele îngrozitoare”, a subliniat el.

Thomas Jr a mai susținut că a găsit trei fotografii cu fete dezbrăcate. El a declarat pentru The Sun că una dintre imagini părea să fi fost realizată în fosta locuință a tatălui său din Rosarito, Mexic.

Fratele lui Meghan Markle afirmă că a mai descoperit „cărți vechi care s-au dovedit a fi pline de imagini cu fetițe dezbrăcate” și că în una din ele erau imagini în care un bărbat întreținea un act sexual cu o fată foarte mică.

„Am înțeles că trebuia să îl denunț”

„Ceea ce am văzut mi-a întors stomacul pe dos – toate lucrurile astea mi-au fost pur și simplu aruncate în față și nu știam ce să fac”, a declarat el. „Mi-am dat seama imediat că era vorba despre ceva extrem de ilegal și că aș fi ajuns la închisoare pentru mult timp dacă nu aș fi scăpat de ele. M-am simțit trădat, furios și dezgustat – și am înțeles că trebuia să-l denunț”, a explicat Markle Jr pentru The Sun.

Potrivit informațiilor din presă, FBI ar fi declanșat deja o anchetă.

Thomas Jr a declarat pentru The Sun: „L-am sprijinit, am avut grijă de el și l-am ajutat ani la rând – dar de acum, asta se oprește”.

El a avut grijă de tatăl său în contextul problemelor de sănătate cu care acesta s-a confrunt