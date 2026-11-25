Thomas Markle, tatăl ducesei de Sussex, Meghan Markle, a fost marți pus sub acuzare de un mare juriu federal din Los Angeles pentru deținere de materiale cu abuzuri sexuale asupra minorilor, relatează BBC.

Thomas Markle, 82 de ani, care se află în arest preventiv în Florida, e acuzat că deținea negative de film de 35 mm care conțineau agresiuni sexuale asupra minorilor, inclusiv cel puțin o imagine în care apărea un copil la prepubertate și unul cu vârsta sub 12 ani, conform documentelor judiciare depuse în California.

Materialele au fost găsite atât în Filipine, unde a locuit anterior, cât și în două depozite de mobilă pe care le închiriase în Los Angeles.

Potrivit Parchetului Federal, în spațiile de depozitare, agenții federali au descoperit două imagini în care apare un bărbat adult – identificat de un martor ca fiind Markle – alături de un minor.

Socrul prințului Harry a negat că a deținut astfel de imagini. Urmează ca, în săptămânile următoare, acesta să fie prezentat în fața instanței din Los Angeles pentru a i se aduce la cunoștință acuzațiile.

FBI l-a arestat pe Thomas Markle pe 6 noiembrie la un azil de bătrâni din Florida, sub acuzația federală de deținere de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor. Acum se confruntă cu două capete de acuzare.

Procurorul american Bill Essayli a declarat că Markle riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare pentru fiecare acuzație dacă va fi găsit vinovat.