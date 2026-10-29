Tatăl viceprimarului Bucureștiului vrea iar vila Mamaia, de lângă Palatul Regal

Gheorghe Bujduveanu, tatăl viceprimarului Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, vrea să reînchirieze de la stat vila Mamaia și terenurile de sport aferente, de lângă Palatul Regal din Mamaia, și își asumă un program de investiții de 600.000 de euro, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.

Compania Mamaia SA, deținută în proporție de 96,5% de statul român prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, urmează să aprobe oferta depusă de Tehno Construct în vederea închirierii vilei turistice Mamaia și a terenurilor de sport aferente, situate în stațiunea Mamaia.

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