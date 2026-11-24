Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat marți că instituția analizează mai multe scheme pentru a ține sub control prețurile mari la electricitate, iar una dintre ele este o suprataxă de tip „Robin Hood” pe supraprofiturile producătorilor, conform Antena 3 CNN.

Potrivit ministrului de resort, „ar putea fi direcționați către anumiți consumatori casnici sau non-casnici, sub forma unor credite fiscale”. Perioada de aplicare ar acoperi strict această iarnă, cu termen limită 1 aprilie.

„Avem mult mai multe scheme în analiză la nivel instituțional. Una dintre scheme ia în calcul taxa Robin Hood”, a spus ministrul Energiei într-o conferință de presă susținută marți dedicată primei luni de mandat.

Chisăliță a precizat că măsura nu îi vizează pe prosumatorii care vând surplusul în rețea.

„Nu taxăm prosumatorii. E vorba de a ne uita la supraprofituri”, a explicat el.

„Această suprataxă ar trebui să îi determine pe unii să fie mai confortabili în a scădea prețul decât a plăti taxa”, a mai declarat Chisăliță.

Deocamdată, Ministerul Energiei nu a precizat de la ce nivel al prețului ar urma să se aplice suprataxa și nici cât ar urma să plătească producătorii vizați.

„Avem în discuție mai multe scheme, pentru că am luat în considerare o evoluție care să meargă până în 2030. Și atunci am etapizat, pe diverse perioade, diverse propuneri pe care să le facem exclusiv cu măsuri de la Ministerul Energiei. Iar una dintre aceste măsuri ia în considerare și o suprataxare”, a explicat și în 16 noiembrie ministrul, potrivit sursei citate.

„Ideea este că vrem să o facem pe o perioadă foarte, foarte scurtă, care să răspundă situației legate de prețurile foarte mari care sunt în momentul de față și încercarea de a diminua această escaladare a prețurilor pe care le avem în momentul de față sub aspectul cifrelor maximale, minimale și a modului de taxare. O să revenim în curând”, a spus atunci Chisăliță.