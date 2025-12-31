Taxe și impozite locale 2026 Galați. Creștere spectaculoasă la una dintre taxe de anul viitor

Noul an vine cu majorări de taxe și impozite la Galați, cea mai substanțială fiind la taxa de salubrizare, care crește, de la 1 ianuarie, la aproape 300 de lei pe an de persoană.

De la 1 ianuarie, gălăţenii vor plăti mai mulţi bani pentru curăţenie, potrivit unei hotărâri aprobate marți de Consiliul Local. Taxa de salubritate va urca de la 14,14 lei/lună la 24,04 lei/lună per persoană. Astfel, o persoană va plăti aproximativ 288 lei pe an, față de 170 de lei în prezent, potrivit Viața Liberă.

Pentru o familie cu doi copii, suma ajunge la peste 1.100 de lei anual doar pentru colectarea deșeurilor menajere.

Principalele argumentele invocate de autorităţi pentru creşterea taxei de salubrizare sunt costurile pe care le implică transportarea deşeurilor la depozitul județean de la Valea Mărului şi scăderea numărului de locuitori ai municipiului Galați, potrivit Viața Liberă.

Impozitele și alte taxe locale vor fi indexate cu aproximativ 70% față de nivelul din 2025, ca urmare a ordonanței fiscale ce impune actualizarea impozitelor locale la valoarea din legislația fiscală nouă.