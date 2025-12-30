Taxe și impozite locale 2026 Oradea. Cu cât cresc taxele pe clădiri și mașini la anul

Consiliul Local Oradea a aprobat pe 19 decembrie impozitele și taxele locale pentru anul 2026, introducând modificări importante pentru proprietari și contribuabili.

Potrivit hotărârii aprobate, cotele de impozitare pentru clădiri se mențin la nivelul celor din anul 2025. Totuși, valoarea impozabilă a clădirilor rezidențiale deținute de persoanele fizice va crește cu 80%. La această creștere se adaugă și eliminarea reducerilor pentru vechimea construcției și regimul de înălțime, care pot conduce creșterea valorii impozabile la un maxim de aproximativ 150%.

În schimb, reglementările privind impozitarea clădirilor firmelor nu se modifică.

În ceea ce privește impozitul pe mijloacele de transport:autoritățile locale introduc principiul „poluatorul plătește”, prin includerea normei de poluare în calculul impozitului. Astfel, vor fi creșteri ale impozitului pentru autoturisme sub 1600 cmc, mențineri și scăderi pentru cele peste 1600 cmc.

Pentru autoturismele hibride cu emisii ≤50g CO₂/km se va aplica o reducere de 30% a impozitului. Pentru vehicule electrice impozitul va fi 80 lei/auto.

Indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației de 5,6% va afecta: impozitul pe terenurile curți-construcții

taxe locale reglementate de Codul fiscal.

O creștere puternică, de 250%, este prevăzută pentru impozitele pe terenurile agricole.

Prin hotărârea consiliului local se vor aplica cote adiționale pentru: