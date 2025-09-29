VIDEO Ilie Bolojan: „Nu mai trebuie să creștem taxe” / „Rectificarea de buget asigură fluxurile de plăți pentru ca salariile și pensiile în România să fie achitate pânâ la sfârșitul anului”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, luni, la Digi24, că ne aflăm într-o „etapă a stabilizării bugetare”, în care „nu mai trebuie să creștem taxe”, ci „trebuie să ni le încasăm”, dar și „să ne scădem în continuare cheltuielile de funcționare ale statului”.

Premierul a fost întrebat dacă taxele au crescut „degeaba”, având în vedere că deficitul bugetar a urcat la 4,54% în primele opt luni ale anului, iar în perioada similară a anului 2024 a fost de 4,59%.

„Taxele nu au crescut degeaba, pentru că a fost o influență suplimentară de venituri la bugetul de stat, dar trebuie să înțelegem că anumite creșteri de salarii, care au fost generate anul trecut, și creșteri de pensii, care au fost aplicate din primăvara anului viitor sau din toamnă, chiar dacă nu au mai fost crescute pensiile sau salariile, anul acesta s-au aplicat de la începutul anului aceste creșteri și, practic, s-au văzut suplimentar pe primele luni, până în luna în care au crescut și anul trecut”, a răspuns Ilie Bolojan.

Un alt motiv invocat de premier a fost că „anvelopa de salarii a fost mai mare decât cea estimată inițial” la formarea bugetului pentru 2025.

„S-a făcut o estimare de scădere de cheltuieli cu aproximativ 5% pe componenta din salarii, or pentru că pe primele șase luni de zile nu s-au luat aceste măsuri de scădere a costurilor cu salariile, ba dimpotrivă, s-au dat niște dispense prin aprobarea a aproape 100 de memorandumuri prin care au fost exceptate de la desființarea posturilor vacante mai multe instituții și autorități, practic anvelopa de salarii a fost mai mare decât cea estimată inițial, atât pentru că s-au anualizat, deci au fost aplicate pe toate cele 12 luni, de la începutul acestui an, dar și prin faptul că n-au scăzut”, a continuat Bolojan.

Ce a spus despre rectificarea bugetară și banii de pensii și salarii

Întrebat dacă există bani pentru plata pensiilor și a salariilor, premierul a răspuns: „Sunt – și această rectificare de buget, care a fost propusă astăzi și va fi aprobată zilele următoare, miercuri sau joi, asigură fluxurile de plăți pentru ca salariile și pensiile în România să fie achitate pânâ la sfârșitul anului”.

El a fost întrebat apoi despre cele 5,5 miliarde de lei primite de Ministerul Muncii în plus la rectificare, confirmând că 1 miliard este pentru compensarea facturilor în cazul consumatorilor casnici din categoriile defavorizate.

„Cealaltă parte din sumă este pentru achitarea restanțelor pe care le avem către companiile de energie pentru prețurile plafonate în cursul anilor trecuți, pentru că pentru consumatorii casnici Ministerul Muncii achită această diferență datorită plafonării, iar pentru consumatorii non-casnici achită diferența Ministerul Energiei. De aceea, este acel surplus la Ministerul Muncii”, a adăugat Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, pentru pensii a fost alocată la rectificare „o sumă relativ mică, iar pe componentele de salarii, pe câteva ministere, au fost niște alocări suplimentare în așa fel încât să poată să asigure fluența plăților în următoarele luni.

Referitor la suma de 1,2 miliarde lei primită în plus de Ministerul Energiei, Ilie Bolojan a spus că „este vorba despre plăți restante sau despre plăți pe care Ministerul Energiei le are pe diferite programe”.

„O parte din această rectificare de buget s-a dus către asigurarea fondurilor în așa fel încât să putem asigura cofinanțarea la fondurile europene pe care trebuie să le absorbim până la finalul anului și în mod evident să închidem programul PNRR, care trebuie finalizat până în toamna anului viitor, și în așa fel încât să absorbim, din acest moment și până în toamna anului viitor, 10 miliarde de euro, care vor fi o infuzie importantă în economia românească atât pentru proiecte din energie, dar și pentru proiecte care țin de eficiența energetică a clădirilor, a școlilor, de exemplu, în spitale, în infrastructură ș.a.m.d.”, a mai declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.