Taxele vamale impuse de Donald Trump au făcut economia unui aliat important să se contracte pentru prima oară după cinci trimestre

Președintele Donald Trump și prim-ministra japoneză Sanae Takaichi au vizitat pe 28 octombrie trupele de la bordul portavionului USS George Washington, staționat în Japonia, cu ocazia vizitei din Asia a liderului de la Casa Albă, FOTO: American Photo Archive / Alamy / Profimedia Images

Scăderea volumului exporturilor după impunerea taxelor vamale americane a făcut economia Japoniei, un aliat important al Statelor Unite, să se contracteze în ritm anual cu 1,80% în trimestrul trei din 2025, primul declin din ultimele șase trimestre, arată datele guvernamentale publicate luni și citate de Reuters și Agerpres.

Printre exporturile care s-au redus semnificativ au fost cele ale mașinilor, după perioada de creștere de dinaintea intrării în vigoare a taxelor vamale anunțate de Trump de „Ziua Eliberării” Americii, la începutul lui aprilie, și a celor care au vizat în mod special sectorul auto, anunțate de administrația sa la sfârșitul lui martie.

Economiștii apreciază că ritmul scăderii economiei japoneze a fost totuși mai redus decât s-a previzionat, și reprezintă probabil mai curând un regres temporar decât începutul unei recesiuni.

„Contracția a fost provocată în mare măsură de factori unici, cum ar fi scăderea investițiilor gospodăriilor, în urma modificării legislației, deși exporturile au scăzut. Per ansamblu, economia nu are un ritm solid, dar tendințele indică o redresare graduală în 2026”, a declarat pentru Reuters economistul Kazutaka Maeda de la Meiji Yasuda Research Institute.

Trump s-a înțeles cu Japonia pe tema taxelor vamale în septembrie

Declinul PIB-ului Japoniei de 1,80% în trimestrul trei din 2025 vine după un avans de 2,3% în precedentele trei luni. Analiștii se așteptau la o scădere de 2,5% în perioada iulie-septembrie 2025.

De asemenea, economia japoneză s-a contractat cu 0,40% în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, în timp ce analiștii se așteptau la o scădere de 0,6%.

În septembrie, SUA și Japonia au finalizat acordul comercial care prevede taxe vamale de 15% la aproape toate importurile nipone, după taxe inițiale de 27,5% la vehicule și 25% la majoritatea mărfurilor.

„Consumul privat a crescut pentru al șaselea trimestru consecutiv, iar cheltuielile de capital au crescut pentru al patrulea trimestru consecutiv, întărind așteptările noastre că economia se va redresa moderat”, a declarat Minoru Kiuchi, ministrul nipon pentru Revitalizare Economică.

Satsuki Katayama, ministrul nipon de Finanțe, le-a vorbit duminică jurnaliștilor despre propusele măsuri de stimulare a economiei, care ar putea depăși 17.000 miliarde de yeni (109,94 miliarde de dolari).

„În această iarnă vom anunța măsuri pentru îmbunătățirea situației gospodăriilor. Prin urmare, aceste măsuri vor sprijini consumul în primul semestru din 2026, acesta fiind un factor pozitiv”, susține economistul Uichiro Nozaki de la Nomura Securities.