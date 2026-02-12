Taximetriștii pornesc greu în cursa licențelor, dar claxonează la ridesharing: „Sunt mașini din toată țara care vin și fac transport alternativ în Capitală. Nimeni nu verifică!”
Transportatorii autorizați nu se înghesuie la cele 1.000 de licențe de taximetrie scoase la atribuire de Primăria Municipiului București (PMB) pe 10 februarie. Miercuri, la ora la care s-a deschis biroul la care se puteau depune cererile, doar o singură persoană aștepta la rând. Fusese taximetrist cu licență, dar se mutase la una dintre companiile de ride-sharing.
