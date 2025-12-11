Taylor Swift a dezvăluit care dintre cântecele sale este preferatul ei: „Chiar nu pot alege altele”

Cântăreața americană Taylor Swift, care a semnat unele dintre cele mai mari hituri din ultimii ani, a dezvăluit la o emisiune de televiziune că melodia „All Too Well”, în versiunea sa de zece minute, este preferata ei din propriul repertoriu, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

Taylor Swift a fost prezentă la emisiunea The Late Show With Stephen Colbert, iar gazda i-a cerut să aleagă cinci melodii preferate din vastul său catalog muzical, o cerință formulată anterior și în cazul altor invitați, precum Dolly Parton, Elton John, Paul Simon și Bruce Springsteen, potrivit revistei Variety.

Artista, câștigătoare a 14 premii Grammy, i-a spus lui Colbert că preferințele sale „se schimbă constant” și că ar avea nevoie „de puțin timp” pentru a alege cinci piese.

„Cred că numărul unu este All Too Well, versiunea de zece minute”, a răspuns apoi artista. „Sunt obsedată de The Life of a Showgirl, de întregul album”, a adăugat ea.

„Chiar nu pot alege altele, cu excepția faptului că pot spune că, undeva pe listă, cred, va fi o melodie numită Mirrorball de pe albumul Folklore”, a adăugat cântăreața.

The Life of a Showgirl, cel mai recent album semnat de Taylor Swift, a ajuns la începutul lunii decembrie la a noua săptămână consecutivă pe locul 1 în Billboard 200.