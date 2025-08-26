Taylor Swift s-a logodit cu Travis Kelce. Anunțul făcut de cântăreață a primit 9 milioane de aprecieri într-o oră

Cântăreața americană Taylor Swift a anunțat, pe pagina sa de Instagram, că s-a logodit cu iubitul ei, jucătorul de fotbal american Travis Kelce. Anunțul a fost preluat și de publicațiile internaționale, care au trimis alerte utilizatorilor cu vestea, și a provocat un val de reacții pe rețelele de socializare.

Taylor Swift și Travis Kelce, ambii în vârstă de 35 de ani, și-au anunțat logodna într-o postare comună pe Instagram. „Profesoara voastră de engleză și profesorul vostru de sport se căsătoresc”, este mesajul care însoțește postarea.

„Profesoara de engleză” este o aluzie la glumele făcute adesea de fanii lui Taylor Swift, cunoscută pentru faptul că-și compune singură piesele. De astfel, la prestigioasa universitate Harvard este un curs în care este studiată influența culturală a artistei.

Pe lângă anunț, cântăreața, care are 14 premii Grammy, a publicat și mai multe fotografii. Taylor Swift și Travis Kelce sunt înconjurați de flori. Într-o fotografie, Taylor Swift, considerată una dintre cele mai influente vedete, prezintă și inelul de logodnă.

În 30 de minute, postarea de pe Instagram a avut trei milioane de aprecieri. Iar într-o oră a ajuns la 9 milioane.

Totodată, vestea logodnei a fost transmisă de mai multe publicații în regim breaking-news.

Sportivul și-a declarat admirația, în public, în 2023

Taylor Swift și Travis Kelce formează un cuplu din iulie 2023. Cântăreața a început să se întâlnească cu sportivul, după ce acesta a glumit, în podcastul pe care îl prezintă cu fratele său, că a fost la un concert al acesteia și a vrut să-i dea numărul său de telefon.

El a spus atunci că a fost dezamăgit să afle că Taylor Swift, nu vorbește cu nimeni înainte de concertul care durează trei ore și jumătate.

Ulterior, cei doi au început să iasă în public, iar relația lor a fost extrem de mediatizată. Taylor Swift a mers și pe stadion pentru a-l susține pe sportiv, ceea ce a stârnit nemulțumiri în rândul unor fani care au spus că aceasta este arătată, prea des, la televizor, în timpul partidelor.

Recent, Taylor Swift a participat la podcastul New Heights, prezentat de Travis și Jason Kelce, și a anunțat că urmează să lanseze un nou album. Episodul, care durează mai bine de două ore, a avut 20 de milioane de vizualizări. Totodată, episodul a intrat în Cartea Recordurilor, scrie Guinnessworldrecords.com.

Cântăreața cu cel mai profitabil turneu din istoria muzicii

La 35 de ani, Taylor Swift continuă să doboare recorduri în industria muzicală.

„The Eras Tour”, ultimul turneu mondial al cântăreței americane, care s-a desfășurat în 2023 și 2024, a adus câțtiguri de aproximativ 2 miliarde de dolari, potrivit revistei de specialitate Pollstar. Acest lucru îl face cel mai profitabil turneu din istoria muzicii.

De altfel, cântăreața se află în fruntea clasamentului celor mai ascultați artiști, potrivit Federației Internaționale a Industriei Fonografice.

Ea a afirmat la sfârșitul lunii mai că și-a îndeplinit „cel mai mare vis” prin răscumpărarea drepturilor asupra primelor sale șase albume, punând astfel capăt unei lungi bătălii pentru proprietatea asupra operei sale.