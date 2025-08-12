VIDEO Taylor Swift și-a anunțat noul album, „The Life of a Showgirl”

Superstarul muzicii pop americane, Taylor Swift, a anunțat marți pe site-ul său web și pe rețelele sociale lansarea viitoare a celui de-al doisprezecelea album al său, intitulat „The Life of a Showgirl”, disponibil pentru „precomandă”, transmite AFP.

Data lansării albumului nu a fost încă anunțată, avertizează site-ul său web, pe care nu se poate vedea nici coperta albumului, care va fi „dezvăluită ulterior”.

„Iată noul meu album, `The Life of a Show Girl`, a spus ea, arătând un disc în format vinil a cărui imagine a fost blurată în scurtul videoclip postat marți pe contul său de Instagram.Clipul este un fragment din podcastul New Heights, prezentat de iubitul ei, Travis Kelce, jucător de fotbal american, și de fratele acestuia, fostul jucător din NFL Jason Kelce.

Al unsprezecelea și precedentul album al lui Taylor Swift, „The Tortured Poets Department”, s-a vândut în 1,4 milioane de exemplare în prima zi de la lansare, anul trecut.

Cântăreața, care se află în fruntea clasamentului celor mai ascultați artiști din 2024, potrivit Federației Internaționale a Industriei Fonografice (IFPI), a afirmat la sfârșitul lunii mai că și-a îndeplinit „cel mai mare vis” prin răscumpărarea drepturilor asupra primelor sale șase albume, punând astfel capăt unei lungi bătălii pentru proprietatea asupra operei sale.

La 35 de ani, Taylor Swift continuă să doboare recorduri în industria muzicală.

„The Eras Tour”, ultimul turneu mondial al cântăreței americane, care s-a desfășurat în 2023 și 2024, a adus aproximativ două miliarde de dolari, potrivit revistei de specialitate Pollstar. Acest lucru îl face cel mai profitabil turneu din istoria muzicii.