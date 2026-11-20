tbi bank și grupul auto Eurial Invest lansează o campanie de finanțare pentru vehiculele electrice Allview. Până la 31 decembrie 2026, clienții care achiziționează un vehicul Allview eligibil din oferta Eurial, prin finanțare tbi bank, beneficiază de două rate cadou, în condițiile campaniei. Inițiativa marchează începutul unui parteneriat prin care cele două companii le oferă clienților soluții de plată în rate pentru achizițiile auto.

Campania este lansată în contextul în care Eurial Invest și-a extins recent oferta cu Allview CityZEN, un vehicul electric compact, conceput pentru deplasările urbane. Modelul se adresează persoanelor care caută o soluție de mobilitate pentru drumurile de zi cu zi, ușor de utilizat în oraș și adaptată deplasărilor pe distanțe scurte.

„Mobilitatea este o nevoie importantă pentru mulți dintre clienții noștri, iar costul achiziției unui vehicul poate influența semnificativ bugetul unei familii. Prin parteneriatul cu Eurial, le oferim mai multă flexibilitate în alegerea modalității de plată și susținem accesul la opțiuni de mobilitate electrică. Campania dedicată vehiculelor Allview aduce un beneficiu financiar concret și facilitează achiziția pentru cei interesați de astfel de modele”, a declarat Ionuț Sabadac, VP Partners Enabling, tbi bank.

Noul parteneriat extinde rețeaua de colaborări tbi bank din sectorul auto, prin integrarea soluțiilor sale de finanțare în oferta Eurial. Clienții au astfel posibilitatea de a achiziționa vehicule din portofoliul partenerului cu plata în rate, distribuind costul achiziției pe o perioadă mai lungă, în funcție de condițiile finanțării alese.

Pentru Eurial, colaborarea adaugă o opțiune de finanțare destinată clienților interesați de achiziția unui vehicul, inclusiv a modelelor electrice Allview. Oferta de final de an completează această facilitate prin acordarea celor două rate cadou pentru vehiculele eligibile, potrivit regulamentului campaniei.

Articol susținut de tbi bank