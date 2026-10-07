Te sună profesorul să se plângă de comportament copilului. Cum reacționezi?

Sună telefonul. Pe ecran apare numărul învățătoarei sau al dirigintelui, iar pentru o clipă îți trec prin minte tot felul de scenarii. Afli că a deranjat ora, că a vorbit urât, că s-a certat în pauză sau a încălcat o regulă. Dacă acasă nu are probleme de comportament, vestea poate veni cu un amestec de surpriză, furie, rușine și neîncredere.

„Cum a putut să facă asta?”, „Ce-o să creadă profesorii despre el?” – întrebările apar înainte să știi întreaga poveste. Iar tentația de a rezolva totul pe loc, cu o ceartă și o pedeapsă pe măsură, poate fi mare.

Dacă un copil se bate în pauză sau îi spune ceva răutăcios unui coleg, incidentul trebuie luat în serios, dar panica nu ajută. Primul pas este să afli, împreună cu profesorii și reprezentanții școlii, ce s-a întâmplat și ce se află în spatele comportamentului. „Abia apoi poți construi, împreună cu copilul, un plan care să rezolve problema, sunt de părere experții citați parents.com”.

Iată ce poți face atunci când copilul are probleme de comportament la școală și cum îl poți ajuta să schimbe lucrurile.

Un incident sau o problemă care se repetă? Nu le trata la fel

Dacă este vorba despre un episod izolat, nu este nevoie ca din prima zi să construiești un întreg sistem de supraveghere. Urmărește comportamentul copilului în zilele următoare și vezi dacă situația se repetă. Dacă însă mesajele de la școală devin frecvente, poate fi util să stabilești o comunicare regulată cu profesorul sau cu un alt reprezentant al școlii.

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