Teatrul La Scala din Milano inaugureză stagiunea cu opera unui compozitor rus. „Opiniile politice și identitatea culturală trebuie separate”

La Scala inaugurează duminică nou stagiune cu „Lady Macbeth din Mțensk”, operă a compozitorului rus Dmitri Șostakovici, opera fiind un omagiu adus lui Șostakovici la 50 de ani după moartea sa. Spectacolului Operei din Milano vine în contextul în care apelurile pentru excluderea artiștilor ruși de pe scenele Europei rămân numeroase, scrie Reuters.

Opera, bazată pe o piesă a lui Nikolai Leskov, a avut premiera la Sankt Petersburg în 1934 și era prima parte a unei trilogii pe care Șostakovici intenționa să o dedice femeilor ruse. În pofida succesului inițial, opera a fost criticată de către conducerea URSS de atunci, inclusiv de către Iosif Stalin, din cauza descrierii erotismului, a violenței și revoltei femeilor, motiv pentru care a fost interzisă timp de 30 de ani.

„Să inaugurăm stagiunea cu această operă este un tribut adus unui gigant al secolului XX și unei opere care a suferit mult prea mulți ani”, a declarat Riccardo Chailly, prim-dirijor al Operei La Scala.

Referindu-se la apelurile pentru excluderea artiștilor ruși de pe scenele europene, regizorul rus Vasili Barhatov a spus că opiniile politice personale și identitatea culturală ar trebui ținute separate.

„Dacă susții în mod deschis guvernul rus, ar trebui să fii conștient de posibilele consecințe ale alegerii tale. Este însă altceva dacă ești discriminat doar pentru că ești un artist rus”, a spus Barhatov.

Opera istorisește povestea Katerinei care, captivă într-o căsnicie nefericită, își ucide soțul și socrul cu ajutorul amantului, dar este descoperită și trimisă în Siberia, unde se sinucide. „Este o poveste despre libertatea femeilor și fericire”, spune Barhatov.

La Scala, inaugurată în 1778, a devenit unul dintre cele mai prestigioase teatre de operă și balet. Deschiderea stagiunii este un eveniment foarte important pentru elita politică și de business a Italiei, deschidere care coincide cu ziau celebrării sf. Ambrosius, patronul orașului Milano.

Cele 2.000 de bilete s-au vândut deja, cele mai scumpe ajungând la 3.200 de euro. Veniturile totale obținute se ridică 2.800.000 de euro. Reprezentațiile cu „Lady Macbeth din Mțensk” se vor încheia pe 30 decemebrie.