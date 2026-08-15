Teheranul cere eliberarea a trei piloţi iranieni capturaţi în Qatar. Scrisoare către Crucea Roșie

Iranul a anunţat sâmbătă că trei dintre piloţii săi de avioane militare au fost capturaţi în urma unui atac efectuat în martie contra unei baze americane din Qatar, în cadrul războiului care a cuprins Orientul Mijlociu, notează AFP.

„Trei piloţi iranieni au fost capturaţi în viaţă de forţele qatareze după prăbuşirea avioanelor lor Su-24” pe 2 martie, a declarat generalul Mohammad Bagherzadeh, şeful Comitetului pentru căutarea persoanelor dispărute, structură din cadrul forţelor armate iraniene, citat de agenţia de presă Fars, relatează Agerpres.

„Javad Salehi, Abdolmajid Dashtian şi Omran Behraveshian sunt în detenţia forţelor qatareze şi guvernul qatarez nu le-a permis niciodată să se întâlnească sau să contacteze familiilor şi autorităţile”, a adăugat Bagherzadeh, într-o scrisoare adresată Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR).

El a cerut CICR să faciliteze punerea în libertate a celor trei piloţi.

La finalul lunii iulie, armata iraniană a anunţat că a recuperat corpul fără viaţă al unui pilot de-al său, Majid Kazemi, ucis într-un atac la începutul lunii martie împotriva bazei aeriene americane Al-Udeid, din Qatar.

Autorităţile au indicat că alţi trei piloţi erau daţi dispăruţi de la data comiterii acelui atac, fără a preciza dacă ei fuseseră capturaţi.

Războiul din Orientul Mijlociu a început în 28 februarie cu o campanie de bombardamente israeliano-americane contra Iranului.

Teheranul a ripostat prin lovituri asupra ţărilor din Golf ce găzduiesc baze militare americane pe teritoriul lor.

Un protocol de acord a fost semnat la jumătatea lunii iunie de Teheran şi Washington pentru a pune capăt războiului. În prezent, însă, negocierile între cele două părţi se află în impas.